رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها
إسقاط العضوية قرار الجمعية العمومية.. أبو شقة يرد على تصريحات البدوي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

قضايا التنمية المستدامة.. ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي

الرئيس السيسي وياسمين فؤاد
محمود محسن

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تناول عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بالتنمية المستدامة والتحديات البيئية التي تواجه مصر.

وأوضحت "ياسمين فؤاد" ، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الزيارات الرسمية التي استهلتها بلقاء رئيس مجلس الوزراء، حيث جرت مناقشات موسعة حول التحديات المرتبطة بندرة المياه، وسبل التعامل معها من خلال الاعتماد على الحلول والأساليب التكنولوجية الحديثة لترشيد الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وأضافت أن مصر قدمت الخطة الوطنية لمكافحة التصحر والجفاف، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تركز على ترجمة هذه الخطة إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي وتحويل قضايا الأراضي والتصحر إلى فرص تنموية وربحية مستدامة.

وأكدت أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية الالتزامات متعددة الأطراف، باعتبارها مدخلاً أساسياً للوصول إلى مفهوم تنموي متوازن يحقق النمو دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، مشددة على أن ملف التصحر يحظى بتقدم ملحوظ والتزام كبير من الدول المشاركة، سواء من خلال تنفيذ الإجراءات أو تقديم التقارير الدورية.

وأشارت إلى أن مكافحة التصحر تمثل مدخلاً رئيسياً لمعالجة تداعيات تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، لافتة إلى أن الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الغذائي تأتي في صميم هذه الجهود باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية. 

ياسمين فؤاد الأمم المتحدة التصحر الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

سوسن بدر

سوسن بدر: أسماء جلال موهوبة وريهام حجاج لا تترك تفصيلة دون اهتمام

وائل عبد العزيز

رمضان 2027.. وائل عبد العزيز يشارك شقيقته ياسمين فى مسلسل "وننسى اللى كان"

مسلسل بطل العالم

بطولة عصام عمر.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل بطل العالم

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: حين يصير العِلمُ سكينةً.. ثمانون عامًا من حكمةٍ تصون الوئام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاوبوي بيستعرض عضلاته

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

