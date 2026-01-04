قضايا التنمية المستدامة.. ياسمين فؤاد تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السيسي

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تناول عددًا من القضايا الحيوية المرتبطة بالتنمية المستدامة والتحديات البيئية التي تواجه مصر.

وأوضحت "ياسمين فؤاد" ، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة من الزيارات الرسمية التي استهلتها بلقاء رئيس مجلس الوزراء، حيث جرت مناقشات موسعة حول التحديات المرتبطة بندرة المياه، وسبل التعامل معها من خلال الاعتماد على الحلول والأساليب التكنولوجية الحديثة لترشيد الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وأضافت أن مصر قدمت الخطة الوطنية لمكافحة التصحر والجفاف، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تركز على ترجمة هذه الخطة إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي وتحويل قضايا الأراضي والتصحر إلى فرص تنموية وربحية مستدامة.

وأكدت أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية الالتزامات متعددة الأطراف، باعتبارها مدخلاً أساسياً للوصول إلى مفهوم تنموي متوازن يحقق النمو دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، مشددة على أن ملف التصحر يحظى بتقدم ملحوظ والتزام كبير من الدول المشاركة، سواء من خلال تنفيذ الإجراءات أو تقديم التقارير الدورية.

وأشارت إلى أن مكافحة التصحر تمثل مدخلاً رئيسياً لمعالجة تداعيات تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، لافتة إلى أن الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الغذائي تأتي في صميم هذه الجهود باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.