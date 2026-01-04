ياسمين فؤاد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تكشف أبرز استراتيجيات مكافحة التصحر

كشفت ياسمين فؤاد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن أبرز استراتيجيات مكافحة التصحر مؤكدة أهمية التكيف مع التغيرات المناخية.

أهمية التكيف مع التغيرات المناخية

وقالت ياسمين فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر تمت في نفس وقت اتفاقية الامم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي.

وتابعت ياسمين فؤاد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذا الأمر يهدف معرف حجم استغلال الموارد الطبيعية بحيث عدم أخذ حقوق الاجيال المقبلة.

وأشارت ياسمين فؤاد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن رؤيتها خلال الفترة الحالية تنصب حول كيفية الربط بين اتفاقية التصحر والاتفاقيتين الأخريين، وهما اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي.

وتابعت ياسمين فؤاد وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن أحد هذه الجوانب الأساسية هو "الربط بين قضايا تدهور الأراضي والتصحر والجفاف والأزمات العالمية بما فيها أزمة سلال الإمداد ونظم الغذاء، والنزاعات والهجرة القسرية، وعدم الاستقرار في بعض المجتمعات المحلية".