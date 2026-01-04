تعريض حياة تلميذة للخطر| متحدث النيابة الإدارية يكشف عن إجراء عاجل

كشف المستشار محمد سمير المتحدث بأسم هيئة النيابة الادارية، تفاصيل جديدة في واقعة الإهمال الجسيم وتعريض حياة تلميذة للخطر داخل المدرسة في محافظة المنوفية.



وقال المستشار محمد سمير المتحدث بأسم هيئة النيابة الادارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، إن أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد الشناوي بإحالة 4 من القائمين على إدارة إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالإهمال الجسيم وتعريض حياة تلميذة للخطر داخل المدرسة.

وتابع المستشار محمد سمير المتحدث بأسم هيئة النيابة الادارية، أن شملت الإحالة المدير السابق للمدرسة، والمدير العام السابق للإدارة التعليمية، ووكيلة المدرسة، وإحدى المعلمات، بعد ثبوت ترك تلميذة بمفردها داخل الفصل وغلق أبواب المدرسة قبل المواعيد الرسمية، دون التأكد من مغادرة جميع التلاميذ، ما دفعها لمحاولة الخروج وسقوطها فاقدة الوعي.

وأكمل المستشار محمد سمير المتحدث بأسم هيئة النيابة الادارية، أنه كشفت التحقيقات، التي تضمنت معاينة موقع الواقعة والاستماع لأقوال الشهود وذوي التلميذة، عن مخالفات جسيمة للتعليمات الوزارية الخاصة بسلامة الطلاب، من بينها الانصراف المبكر، وغياب الإشراف، والتلاعب في دفاتر الحضور والانصراف، والتقاعس عن الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووتابع المستشار محمد سمير المتحدث بأسم هيئة النيابة الادارية، أن انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع توجيه الجهات المختصة بتكثيف المتابعة على المدارس والتأكد من الالتزام الكامل بقواعد تأمين التلاميذ داخل المنشآت التعليمية.

وأضاف المستشار محمد سمير المتحدث بأسم هيئة النيابة الادارية، إلى ان المدرسين والاداريين في إحدى المدارس غادرت دون التأكد من تواجد تلاميذة في المدرسة، متابعا أن حاولت الطفلة القفز من الدور الأول وغرقت في الدماء، والطفلة سليمة وتلقت العلاج.

وأكملت المستشار محمد سمير المتحدث بأسم هيئة النيابة الادارية، أن أم الطفلة طلبت من فراش المدرسة فتح المدرسة إلى وجدتها، وزارة التربية والتعليم انهت تكليف مدير المدرسة.

