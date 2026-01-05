خبير: الأسواق العالمية تفتح بهدوء بعد عملية فنزويلا.. ولا صدمة نفطية فورية

قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن توقيت الضربات الأمريكية ضد المفاعلات النووية الإيرانية والعملية التي استهدفت فنزويلا لم يكن عشوائيًا، موضحًا أن اختيار نهاية الأسبوع كان متعمدًا لتفادي أي زيادات حادة أو تحركات غير اعتيادية في الأسواق العالمية، خاصة وأن الأسواق ستستأنف عملها.

تنفيذ تحركاته العنيفة

وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل لتنفيذ تحركاته العنيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتجنب أي ارتباك في الأسواق المالية أو هبوط مفاجئ في الثقة الاقتصادية، لافتًا إلى أن أكثر ما يقلق ترامب حاليًا هو الحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار أنيس إلى أن التأثير الفوري للعملية على أسعار النفط سيكون محدودًا، ولن يؤثر بشكل كبير على حجم الإنتاج النفطي الفنزويلي في الوقت الحالي، سواء بالمنع أو الزيادة، مضيفًا أن الشركات الأمريكية ستدخل السوق الفنزويلية وستعمل على زيادة حجم الإنتاج النفطي.

زيادة المعروض العالمي

وأوضح أن التأثير الحقيقي سيظهر على المدى المتوسط من خلال زيادة المعروض العالمي من النفط، مع توقع استمرار استقرار الإنتاج الحالي في فنزويلا خلال الفترة الراهنة.

وتابع أنيس أن الأحداث الجيوسياسية قد تدعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى، لكنه شدد على أن هذه الزيادة لن تكون فورية، بل ستظهر بشكل أوضح خلال عام 2027، معتبرًا الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات التوتر وعدم اليقين الاقتصادي.