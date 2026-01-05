قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب أولى ثانوي في 11 محافظة ..اليوم
لا دلائل مؤكدة.. ترامب يشكك في رواية موسكو بشأن قصف مقر بوتين
مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الأولى
هل الله يوزع الأرزاق بعد الفجر فقط؟.. خسارة النائمين
مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الخارجية الفنزويلي: أمريكا لا تهتم إلا بالطاقة والموارد في بلادنا
جمال الغندور: الحكم ظلم تنزانيا أمام المغرب.. ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مواجهات قوية في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.. اعرف المواعيد
الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بتقديم بيانات غير صحيحة
ترامب يحذر إيران من رد أمريكي قوي في حال سقوط قتلى خلال الاحتجاجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: الأسواق العالمية تفتح بهدوء بعد عملية فنزويلا.. ولا صدمة نفطية فورية

فنزويلا
فنزويلا
محمد البدوي

قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن توقيت الضربات الأمريكية ضد المفاعلات النووية الإيرانية والعملية التي استهدفت فنزويلا لم يكن عشوائيًا، موضحًا أن اختيار نهاية الأسبوع كان متعمدًا لتفادي أي زيادات حادة أو تحركات غير اعتيادية في الأسواق العالمية، خاصة وأن الأسواق ستستأنف عملها.

تنفيذ تحركاته العنيفة

وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل لتنفيذ تحركاته العنيفة خلال عطلة نهاية الأسبوع لتجنب أي ارتباك في الأسواق المالية أو هبوط مفاجئ في الثقة الاقتصادية، لافتًا إلى أن أكثر ما يقلق ترامب حاليًا هو الحفاظ على استقرار الأسواق.

وأشار أنيس إلى أن التأثير الفوري للعملية على أسعار النفط سيكون محدودًا، ولن يؤثر بشكل كبير على حجم الإنتاج النفطي الفنزويلي في الوقت الحالي، سواء بالمنع أو الزيادة، مضيفًا أن الشركات الأمريكية ستدخل السوق الفنزويلية وستعمل على زيادة حجم الإنتاج النفطي.

زيادة المعروض العالمي

 وأوضح أن التأثير الحقيقي سيظهر على المدى المتوسط من خلال زيادة المعروض العالمي من النفط، مع توقع استمرار استقرار الإنتاج الحالي في فنزويلا خلال الفترة الراهنة.

وتابع أنيس أن الأحداث الجيوسياسية قد تدعم ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى، لكنه شدد على أن هذه الزيادة لن تكون فورية، بل ستظهر بشكل أوضح خلال عام 2027، معتبرًا الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات التوتر وعدم اليقين الاقتصادي.

فنزويلا المفاعلات النووية المفاعلات النووية الإيرانية ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

العثور عل جثة سيدة داخل شقتها عقب سرقة مشغولاتها الذهبية بطنطا

ارشيفيه

المزاح القاتل.. السجن 7 سنوات لشاب أنهى حياة صديقه بالدقهلية

اسعاف ارشيفيه

إصابة سائق في انقلاب شاحنة حاصلات زراعية على طريق شرق العوينات

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد