اللجنة العامة للدائرة الثانية بالوادى الجديد تعلن الحصر العددى للانتخابات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 عن الحصر العددى لفرز الأصوات بالدائرة الثانية بمحافظة الوادي الجديد ومقرها الداخلة وبلاط والفرافرة ، وتضم 37 لجنة فرعية وكان الحصر العددي لفرز لجان الدائرة الثانية بالمحافظة، فى جولة الإعادة على المقعد الفردى.

الحصر العددى لنتائج فرز الأصوات

وبلغ عدد أصوات الناخبين المقيدين بالكشوف الانتخابية 111789 ناخبا، وعدد الأصوات للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 34923 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة 516 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة 34407 صوتا، وحصل المرشح تامر عبد القادر على 20496 صوتا كما حصل المرشح مصطفى السنوسي على 13911 صوتا.