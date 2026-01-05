قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
محافظات

أعمال تطوير مستشفى التأمين بسندوب. تشكيل لجنة لإنهاء توصيل كابل الكهرباء بجهد أكبر

جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ، أعمال التطوير الجارية بمستشفى التأمين الصحي بسندوب، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

و تابع المحافظ معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التطوير، واطمأن على سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن تطوير المستشفى يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتكاملة للمرضى والمترددين.

وأصدر محافظ الدقهلية توجيهاته بتشكيل لجنة تضم رئيس حي غرب المنصورة، ومدير مديرية الطرق، ورئيس قطاع الكهرباء، ومدير عام التأمين الصحي، وذلك للانتهاء من توصيل كابل الكهرباء الخاص بالمستشفى ودعم قدرات الطاقة الكهربائية، بما يضمن استقرار الخدمة وعدم تأثر الأقسام الحيوية داخل المستشفى.

وأكد  على توفير الدعم الكامل لسرعة الانتهاء وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التطوير وتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء الدقهلية، كما شدد على المهندس طارق خلف الله استشاري المشروع بضرورة العمل بالتوازي لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى.

ووجه محافظ الدقهلية الدكتور محمد رياض مدير عام التأمين الصحي، بحضور الدكتورة وفاء اسماعيل مديرة المستشفى، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير، بما لا يؤثر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشفى ومتابعة توفير الأدوية بشكل مستمر.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تتم على ثلاث مراحل متتالية، حفاظًا على انتظام العمل داخل المستشفى وعدم تعطيل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا بالمرحلة الأولى، والتي تشمل تطوير الدور الثاني والثالث، ويضم غرف العمليات، وقسم المبتسرين، وأقسام الإقامة، والمناظير، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، ومنظومة التكييف المركزي، ومنظومة الحريق والانذار، كما تشمل تطوير الأسانسيرات، والمخازن، وخزانات المياه، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الأداء الخدمي.

الدقهليه محافظه محافظ سندوب

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

محكمة

قرار عاجل في محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة آخر بالخصوص

وزارة الداخلية

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس وبطريرك طائفة الأقباط بعيد الميلاد

ارشيفيه

تسمم غذائى .. مصرع شخص داخل منزله في الدقهلية

بالصور

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

خلطة توابل البطاطس

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

