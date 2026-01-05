أعمال تطوير مستشفى التأمين بسندوب. تشكيل لجنة لإنهاء توصيل كابل الكهرباء بجهد أكبر

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية ، أعمال التطوير الجارية بمستشفى التأمين الصحي بسندوب، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

و تابع المحافظ معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التطوير، واطمأن على سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن تطوير المستشفى يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتكاملة للمرضى والمترددين.

وأصدر محافظ الدقهلية توجيهاته بتشكيل لجنة تضم رئيس حي غرب المنصورة، ومدير مديرية الطرق، ورئيس قطاع الكهرباء، ومدير عام التأمين الصحي، وذلك للانتهاء من توصيل كابل الكهرباء الخاص بالمستشفى ودعم قدرات الطاقة الكهربائية، بما يضمن استقرار الخدمة وعدم تأثر الأقسام الحيوية داخل المستشفى.

وأكد على توفير الدعم الكامل لسرعة الانتهاء وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التطوير وتوفير خدمة طبية لائقة لأبناء الدقهلية، كما شدد على المهندس طارق خلف الله استشاري المشروع بضرورة العمل بالتوازي لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى.

ووجه محافظ الدقهلية الدكتور محمد رياض مدير عام التأمين الصحي، بحضور الدكتورة وفاء اسماعيل مديرة المستشفى، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير، بما لا يؤثر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشفى ومتابعة توفير الأدوية بشكل مستمر.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تتم على ثلاث مراحل متتالية، حفاظًا على انتظام العمل داخل المستشفى وعدم تعطيل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

مشيرًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا بالمرحلة الأولى، والتي تشمل تطوير الدور الثاني والثالث، ويضم غرف العمليات، وقسم المبتسرين، وأقسام الإقامة، والمناظير، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، ومنظومة التكييف المركزي، ومنظومة الحريق والانذار، كما تشمل تطوير الأسانسيرات، والمخازن، وخزانات المياه، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الأداء الخدمي.