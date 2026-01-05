مدير تعليم مطروح تتفقد معرض المدرسة الفنية بنات وتشيد بالمعروضات الفنية والمشغولات اليدوية

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم معرض مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات والذي تم تنظيمه بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية بحضور المهندسة أمل فرج مدير عام التعليم الفني والمهندس نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني الأسبق والمهندسة دعاء عطية مدير المدرسة.

وتابعت وكيل الوزارة أقسام المعرض المختلفة بداية من قسم المشغولات الصوفية اليدوية البدوية مستمعة من مشرفات القسم و الطالبات عن كيفية إستخدام الخامات البيئية في تنفيذ هذه المشغولات ثم تابعت أعمال قسم الصباغة والطباعة وكيفية تصميم لوحات فنية مميزة بطرق فنية مبسطة بالاضافة الى المعروضات الفنية والمشغولات الخاصة بقسمي الملابس الجاهزة والزخرفة.

وتفقدت وكيل الوزارة أنشطة قسم التركيبات الكهربائية من خلال عدة تجارب عملية شملت دوائر الإنذار وأجهزة الحماية وطريقة تشغيل أطباق استقبال الأقمار الصناعية بالتوصيل الكهربي بنوعيه علي التوازي وعلي التوالي نفذتها الطالبات بمهارة وإتقان تحت إشراف معلمي القسم .

وأعربت نادية فتحي عن سعادتها البالغة بتواجدها بين طالبات الفنية بنات مشيدة بجودة المنتجات التي قمن بتجهيزها وبما يتمتعن به من دقة ومهارة عالية تؤهلهم للمشاركة بفاعلية في سد إحتياجات المجتمع المدنى من المنتجات وبأسعار تنافسية مؤكدة حرص المديرية على توفير الدعم الكامل لمدارس التعليم الفني لمسايرة توجه الدولة نحو الإهتمام بالتعليم الفني لإعداد جيل قادر علي إستكمال مسيرة التنمية الشاملة .

وكرمت وكيل الوزارة مديرة ومعلمات المدرسة تقديراً للمجهود المتميز والأداء الفعال والمساهمة الإيجابية في تنظيم معرض شامل لأنشطة الفنية بنات متمنية لهم دوام التوفيق ووافر السداد .