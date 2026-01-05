قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
محافظات

مدير تعليم مطروح تتفقد معرض المدرسة الفنية بنات وتشيد بالمعروضات الفنية والمشغولات اليدوية

مدير تعليم مطروح خلال تفقد المعرض
مدير تعليم مطروح خلال تفقد المعرض
ايمن محمود

تفقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم معرض مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات والذي تم تنظيمه بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية بحضور المهندسة أمل فرج مدير عام التعليم الفني والمهندس نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني الأسبق والمهندسة دعاء عطية مدير المدرسة.

وتابعت وكيل الوزارة أقسام المعرض المختلفة بداية من قسم المشغولات الصوفية اليدوية البدوية مستمعة من مشرفات القسم و الطالبات عن كيفية إستخدام الخامات البيئية في تنفيذ هذه المشغولات ثم تابعت أعمال قسم الصباغة والطباعة وكيفية تصميم لوحات فنية مميزة بطرق فنية مبسطة بالاضافة الى  المعروضات الفنية والمشغولات الخاصة بقسمي الملابس الجاهزة والزخرفة.

وتفقدت وكيل الوزارة أنشطة قسم التركيبات الكهربائية من خلال عدة تجارب عملية شملت دوائر الإنذار وأجهزة الحماية وطريقة تشغيل أطباق استقبال الأقمار الصناعية بالتوصيل الكهربي بنوعيه علي التوازي وعلي التوالي نفذتها الطالبات بمهارة وإتقان تحت إشراف معلمي القسم .

وأعربت نادية فتحي عن سعادتها البالغة بتواجدها بين طالبات الفنية بنات مشيدة بجودة المنتجات التي قمن بتجهيزها وبما يتمتعن به من دقة ومهارة عالية تؤهلهم للمشاركة بفاعلية في سد إحتياجات المجتمع المدنى من المنتجات وبأسعار تنافسية مؤكدة حرص المديرية على توفير الدعم الكامل لمدارس التعليم الفني لمسايرة توجه الدولة نحو الإهتمام بالتعليم الفني لإعداد جيل قادر علي إستكمال مسيرة التنمية الشاملة .

وكرمت وكيل الوزارة مديرة ومعلمات المدرسة تقديراً للمجهود المتميز والأداء الفعال والمساهمة الإيجابية في تنظيم معرض شامل لأنشطة الفنية بنات متمنية لهم دوام التوفيق ووافر السداد .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

