الهلال الأحمر يساند يدعم جهود السيطرة على حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، بلاغًا باندلاع حريق بمصنع بلاستيك في منطقة السادس من أكتوبر، نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب ووقوع عدد من الإصابات في المنطقة الصناعية.

وعلى الفور، توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى موقع حريق المصنع الذي يقع على مساحة 6 آلاف متر؛ لمساندة جهود الحماية المدنية، ورجال الإسعاف في تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي.

وقدمت فرق الاستجابة أثناء الطوارىء الإسعافات الأولية اللازمة لعشرات المصابين حتى الآن، ومازالت الاستجابة الميدانية مستمرة لتقديم كافة التدخلات اللازمة.