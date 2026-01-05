مستأنف الإسماعيلية تؤجل الاستئناف على حبس المتهم بالتعد.ي على مدرس لـ26 يناير

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية تأجيل الحكم فى الاستئناف المقدم على حبس المتهم بالتعدى على معلم الإسماعيلية 3 سنوات لجلسة 26 يناير الجارى للنطق بالحكم .

نظر الاستئناف

ونظرت المحكمة جنح اليوم الإثنين الاستئناف المقدم من محمد حافظ محامى المتهم بالتعدى على معلم الإسماعيلية والمقرر نظره اليوم والخاص بالحكم بحبس المتهم 3 سنوات واصدرت قرارها المتقدم.

الحكم على المتهم

قضت محكمة جنح مركز الإسماعيلية وأبوصوير، برئاسة المستشار أحمد سمير رئيس المحكمة، وبسكرتارية سعيد صديق ومحمود عبدالعليم، بمعاقبة المتهم خالد. ا. ع بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عن تهمتي الارتباط التعدي على موظف أثناء تأدية عمله وحيازة سلاح أبيض.

تغريم المتهم

كما قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه، ومصادرة السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض، فضلًا عن المصروفات.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل محاكمة المتهم في واقعة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمركز ومدينة أبوصوير، لجلسة 31 ديسمبر الماضي للنطق بالحكم.