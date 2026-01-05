حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة

علق كابتن حمادة صدقي، نجم النادي الأهلي السابق، على فوز منتخب مصر على بنين والتأهل لدور الثمانية من أمم افريقيا.

وقال حمادة صدقي في حواره في برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار”، :" "كوت ديفوار مرشحة للفوز بشكل أكبر من بوركينا فاسو لأنها أقوى، وكلما صعدنا يتزايد صعوبة الأدوار، لأن المواجهات تكون مع نخبة منتخبات أفريقيا.



تابع :" النخبة هي التي تصعد لدور الثمانية، وبالتالي كل صعود يقابله منتخبات اقوى ونتمنى الوصول للنهائي، واللاعبون جميعهم في حالة تركيز، والجهاز الفني أيضًا مركز".



مردفًا: "أي انتقاد للتشكيل أو انتقادات فنية لا يعني غضّ الطرف عن الروح القتالية التي يتمتع بها المنتخب الوطني في هذه البطولة، واللاعبون أداؤهم معًا جيد، وحسام حسن أعطاهم طاقة إيجابية كبيرة، ويستطيع التدخل في التغييرات وضبط الملعب بسرعة، والتغييرات التي يقوم بها ممتازة بنسبة كبيرة.تصل إلى 90% ".