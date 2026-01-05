جمال عبد الحميد يكشف سر أداء منتخب مصر المتواضع أمام بنين بأمم إفريقيا

علّق جمال عبدالحميد، نجم الكرة المصرية السابق، على نتيجة مباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحاته في برنامج “ الصورة ” المذاع على قناة “ النهار”، :" : مصر كلها استسهلت المباراة جدًا، وهي مباراة صعبة، وكل مصر كانت تقول الحمد لله هنقابل بنين، وكنا نازلين نكسب نكسب، وتفاجأنا بفريق عنيد وجيد، وبدأنا نأخذ بالنا أن الموضوع كبير ويحتاج جهدًا".



وتابع :" تفاجأنا بمنتخب بنين، وهذا سبّب ارتباكًا كبيرًا في الشوط الأول والثاني وليس في بداية المباراة فقط، عشان كده هدف ياسر إبراهيم الثاني كان في توقيت مهم، وكل واحد كان عاوز يخلّص ويكسب المباراة لأنها طالت جدًا في مدتها، وهو فريق في المعتاد بنكسبه."



أكمل: الضغط بتاع هنكسب هنكسب، والناس كلها كانت بتقول نفكر في المباراة الثانيةاللي هتبقى في دور الثمانية أمام بوركينا فاسو أو كوت ديفوار خلّى اللاعيبة والجهاز الفني عندهم يقين أنهم هيكسبوا بسهولة، وعلشان كده صعّبت المباراة علينا.