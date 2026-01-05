أحمد موسى: منتخب مصر يستحق الدعم.. وحسام حسن أعاد الروح والهيبة للفراعنة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن منتخب مصر قدّم عرضًا قويًا يعكس عودة الروح والانضباط داخل الملعب، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مساندة الجماهير والإعلام بعيدًا عن الانتقادات غير البنّاءة، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به اللاعبون خلال اللقاء الأخير.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المنتخب نجح في تسجيل ثلاثة أهداف مهمة، في إشارة واضحة إلى الفاعلية الهجومية والعمل الفني الكبير الذي يقدمه الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مؤكدًا أن الأخير يمتلك قيمة وثقلًا كرويًا كبيرًا انعكس بوضوح على أداء اللاعبين داخل أرض الملعب.

وأضاف أن حسام حسن يتفاعل مع كل تفصيلة في المباراة، ويمنح اللاعبين طاقة وحماسًا واضحين، وهو ما ساهم في استعادة الثقة بين المنتخب والجماهير، لافتًا إلى أن هوية المنافس في الدور المقبل لم تتحدد بعد، إلا أن الأهم هو عودة الروح والانتماء لدى الجمهور المصري.

وأشار موسى إلى التأثير الكبير للنجم محمد صلاح داخل الملعب، موضحًا أنه بمجرد استحواذه على الكرة يلتف المنافسون حوله، لما يمثله من خطورة فنية كبيرة، لافتًا إلى أن نادي ليفربول حرص على دعم قائده بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي مرفقة بعبارة «يا فخر مصر».

وأوضح أن محمد صلاح قدّم نموذجًا يُحتذى به في الروح الرياضية والأخلاق داخل الملعب، مؤكدًا أن كرة القدم فوز وخسارة، وأنها لا تمثل نهاية المطاف، بل تعكس قيمًا إنسانية قبل أن تكون منافسة رياضية.

وشدد موسى على أن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ8 إنجاز يُحسب للجميع، مشيرًا إلى أن الفراعنة يمتلكون تاريخًا حافلًا بـ 7 بطولات قارية، وهو رقم لم ينجح أي منتخب آخر في الوصول إليه.

وأكد أن جميع لاعبي المنتخب قدموا أداءً رجوليًا دون استثناء، رافضًا فكرة التركيز على أسماء بعينها، موضحًا أن الدعم موجّه للمنتخب ككيان وطني وليس لأشخاص، وأن كل من يرتدي قميص مصر هو بطل يستحق الاحترام.

وأشاد موسى بالأهداف التي سجلها اللاعبون، معتبرًا أن هدف مروان عطية كان هدفًا عالميًا، بينما جاء هدف ياسر إبراهيم في توقيت بالغ الأهمية، قبل أن يختتم محمد صلاح المباراة بالهدف الحاسم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التحكيم أثار العديد من علامات الاستفهام، واصفًا أداء الحكم بـ«الغريب للغاية».