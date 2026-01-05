أحمد موسى: مش لازم كلنا نبقى نقاد.. عايزين دعم لمنتخب مصر.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب دعم المنتخب المصري معلقًا: "مش كل واحد يبقى ناقد عايزين دعم للمنتخب"، مشيرًا إلى أن المنتخب نجح في تسجيل 3 أهداف، مشددًا على أن الكابتن حسام حسن يقدم عملاً كبيرًا وله ثُقل وقيمة كبيرة.

وأضاف خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن كل الدعم لمنتخب مصر، لافتًا إلى أن حسام حسن يتفاعل بقوة مع كل لمسة للاعبين داخل الملعب، موضحًا أن هوية المنافس المقبل لم تتحدد بعد، وأن الروح عادت من جديد للجماهير اليوم.

وأشار إلى أنه عندما يستحوذ محمد صلاح على الكرة يلتف الجميع حوله، لافتًا إلى أن نادي ليفربول نشر عبر حسابه الرسمي عبارة «يا فخر مصر» مرفقة بصورة لصلاح.

وأوضح أن محمد صلاح قدم اليوم درسًا في الروح الرياضية والأخلاق، مشددًا على أن الأمر ليس نهاية الكون، وأن الرياضة روح وأخلاق، موضحًا أن المنتخب فاز وتأهل إلى دور الـ8، وأن منتخب مصر يمتلك 7 بطولات ولا يوجد منتخب يضاهيه.

وتابع أن جميع اللاعبين رجال دون استثناء، مؤكدًا عدم التفريق بين أي لاعب، وأن الدعم موجه للمنتخب وليس لأشخاص، مشددًا على أن كل لاعبي منتخب مصر أبطال.

وذكر أن: مروان عطية أحرز هدفًا عالميًا، وأن هدف ياسر إبراهيم جاء في توقيت مهم، بينما كانت القاضية من محمد صلاح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التحكيم كان غريبًا والحكم كان غريبًا للغاية.