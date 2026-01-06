أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقدم للموسم السادس من مسابقة الصور العلمية 2026

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبارًا من يوم 1 يناير 2026 تم فتح باب التقدم للموسم السادس من مسابقة الصور العلمية لاختيار أفضل الصور العلمية لعام 2026، وذلك في إطار دور الأكاديمية في دعم نشر الثقافة العلمية وتعزيز التواصل بين العلم والمجتمع.

وتُعد المسابقة الأولى من نوعها التي تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية، حيث تدعو الأكاديمية جميع المهتمين بالتصوير العلمي للمشاركة، والاطلاع على شروط وضوابط المسابقة عبر الموقع الرسمي للأكاديمية:

www.asrt.sci.eg

فترة التقدم:

من 1 يناير 2026 وحتى 28 فبراير 2026.

مجالات المسابقة:

* عوالم خفية: الصور المجهرية التي تكشف تفاصيل لا تُرى بالعين المجردة.

* كوكبنا المتغير: التغير المناخي، التنوع البيولوجي، والظواهر الجيولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

* سيمفونية الحياة: توثيق سلوك الكائنات الحية وتفاعلها البيئي.

* الفضاء والكون: الظواهر الفلكية والنجوم وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء.

* الهندسة والابتكار: العمارة المستدامة، الروبوتات، والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

* ناس العلم: توثيق العلماء والباحثين أثناء عملهم في المعامل أو الميدان.

شروط المشاركة:

* أن تكون الصور أصلية ومن تصوير المشارك نفسه.

* إرفاق ملف البيانات الوصفية الأصلي (EXIF Data) لكل صورة.

* عدم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع السماح بالتحسينات التقنية البسيطة غير المؤثرة على الظاهرة العلمية.

* إرفاق وصف علمي دقيق لكل صورة (من 30 إلى 100 كلمة).

* الالتزام بالأخلاقيات العلمية وعدم الإضرار بالكائنات الحية أو البيئة.

* لا توجد أي رسوم للاشتراك في المسابقة.

* يوافق المشارك على منح الأكاديمية الحق في استخدام الصور لأغراضها العلمية والثقافية.

الجوائز:

تُمنح جوائز مالية قيمة للفائزين في كل مجال:

* المركز الأول: 20 ألف جنيه

* المركز الثاني: 15 ألف جنيه

* المركز الثالث: 10 آلاف جنيه

يرجي رفع الصور وملء نموذج المشاركة من خلال الرابط التالي:http://eforms.asrt.sci.eg/Photography/create