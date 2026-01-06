قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025
الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة.. تفاصيل
حماس: ما تتعرض له التجمعات البدوية بالقدس جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان
الكشف عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان من العصر البيزنطي بسوهاج
سهم Chevron تكسب 16 مليار دولار في يوم واحد.. وانتعاش قوي لأسهم العملات المشفرة

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة  بدعم من أسهم البنوك والطاقة والدفاع بعد الضربة العسكرية الأميركية التي أسفرت عن القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش قطاع التصنيع الأميركي بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يمدد فترة الركود التي استمرت لعشرة أشهر.
وستتجه الأنظار الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الشهرية يوم الجمعة، والتي قد تؤثر على السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي في عام 2026.
وتتوقع الأسواق خفض معدل الفائدة بنحو 60 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لـ LSEG.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

ارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.2% أي ما يعادل نحو 600 نقطة في جلسة الإثنين مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً 

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% لينهي سلسلة خسائر من 5 جلسات

كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.6% مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي ليستعيد مستويات 6900 نقطة.

وارتفعت أسهم Goldman Sachs وJPMorgan Chase بأكثر من 3%، مسجلةً مستويات قياسية.

كما حققت شركات تصنيع الأسلحة مكاسب بعد العملية العسكرية الأميركية. وقفزت أسهم Lockheed Martin إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر، ليسجل مؤشر S&P 500 لقطاع الطيران والدفاع مستوى قياسياً جديداً.

أسهم Chevron
قفز سهم شركة Chevron بنسبة 5.1% في جلسة الإثنين ليغلق عند أعلى مستوياته في 9 أشهر، لتضيف الشركة 16 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

واستأنفت Chevron شحن النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد 4 أيام من التوقف، عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" في عطلة نهاية الأسبوع.
يراهن المستثمرون على أن خطوة واشنطن ضد القيادة الفنزويلية ستتيح للشركات الأميركية الوصول إلى أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب الاجتماع مع مسؤولين تنفيذيين من شركات النفط الأميركية هذا الأسبوع لمناقشة زيادة الإنتاج الفنزويلي.

أسهم العملات المشفرة

انتعشت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة في جلسة الإثنين بعد ارتفاع البتكوين بأكثر من 3% متجاوزة مستويات 94000 دولار لتغلق عند أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع.
وقفز سهم Coinbase بنحو 8% محققاً أعلى مكاسب يومية في أكثر من شهرين، ورفع بنك Goldman Sachs توصيته للسهم من "محايد" إلى "شراء".

كما ارتفع سهم Strategy بنسبة 5% محققاً أعلى مكاسب يومية في شهر.



 

