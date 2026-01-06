قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ألف قطعة حشيش تقود تاجر مخدرات إلى السجن المشدد 10 سنوات بأبو زنيمة

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم عبدالله م. ح. ع. ع.، 20 عامًا، والمقيم بمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 سبتمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى رجال الأمن بقسم شرطة أبو زنيمة تفيد بتردد أحد الأشخاص على المدينة لترويج المواد المخدرة بين المتعاطين، واتخاذه من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، تم إعداد كمين أمني عقب ورود معلومات أكدت تحديد المتهم موعدًا لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بإحدى المناطق الجبلية، بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم أثناء انتظاره لأحد عملائه، وبحوزته جوال بلاستيكي كبير الحجم، وبتفتيشه عُثر بداخله على 1000 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ 2600 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة البيع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه لتسهيل التواصل مع عملائه.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 265 لسنة 2025 جنح أبو زنيمة، وبعرضه على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام بمدينة رأس سدر حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، مع التحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.

و بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، قُيدت برقم 1339 كلي جنوب سيناء، وتم حجزها لجلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث أصدرت المحكمة المتقدم.

جنوب سيناء مخدرات حبس السجن المشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

جزيرة جرينلاند

البرلمان الأوروبي يدعو دول الناتو لاتخاذ إجراء عاجل ضد أمريكا بسبب جرينلاند

النحاس

النحاس يواصل تعزيز مكاسبه بعد تجاوز سعر الطن 13 ألف دولار

الجيش السوري

استشهاد أحد عناصر الجيش السوري وإصابة آخرين بنيران قسد

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد