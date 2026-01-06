ألف قطعة حشيش تقود تاجر مخدرات إلى السجن المشدد 10 سنوات بأبو زنيمة

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم عبدالله م. ح. ع. ع.، 20 عامًا، والمقيم بمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 سبتمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى رجال الأمن بقسم شرطة أبو زنيمة تفيد بتردد أحد الأشخاص على المدينة لترويج المواد المخدرة بين المتعاطين، واتخاذه من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، تم إعداد كمين أمني عقب ورود معلومات أكدت تحديد المتهم موعدًا لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بإحدى المناطق الجبلية، بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم أثناء انتظاره لأحد عملائه، وبحوزته جوال بلاستيكي كبير الحجم، وبتفتيشه عُثر بداخله على 1000 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ 2600 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة البيع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه لتسهيل التواصل مع عملائه.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 265 لسنة 2025 جنح أبو زنيمة، وبعرضه على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام بمدينة رأس سدر حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة القضية مع مراعاة التجديد، مع التحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.

و بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، قُيدت برقم 1339 كلي جنوب سيناء، وتم حجزها لجلسة اليوم للنطق بالحكم، حيث أصدرت المحكمة المتقدم.