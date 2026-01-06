رئيس مدينة القصير يوجه بتكثيف المرور الميداني للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات

وجّه اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، بتكثيف واستمرار المرور الميداني بجميع مناطق المدينة، للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات ومتابعة المتغيرات المكانية أولًا بأول.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بإحكام الرقابة على منظومة العمل بوحدات الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء.

وكلف رئيس المدينة، عابدين سعيد، سكرتير المدينة، ولجان المتابعة المختصة، بتنفيذ جولات ميدانية دورية لرصد المخالفات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها دون تهاون.

وأسفرت الحملات الميدانية عن رصد عدد من مخالفات البناء، تمثلت في أعمال تسليح سقف بأحد المباني بمنطقة 2 ب، وإنشاء أعمدة خرسانية بقطعة أرض بتقسيم 4 أ، إلى جانب تجهيز وإنشاء شدات خشبية بقطعة أرض بتقسيم 3 ب.

وجارٍ حاليًا مراجعة الموقف القانوني لجميع الحالات التي تم رصدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.

في السياق ذاته، ناشدت الوحدة المحلية لمدينة القصير المواطنين التوجه إلى مقر الوحدة المحلية قبل الشروع في أي أعمال بناء، للتأكد من سلامة الموقف القانوني واستيفاء التراخيص اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية.