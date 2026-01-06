قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات الديمقراطية وسقوط قتلى ومصابين.. ماذا يحدث بحلب
موعد مباراة منتخب مصر في ريع نهائي أمم أفريقيا
أبو شقة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد | صور
ستارمر يؤيد رئيسة الوزراء الدنماركية بعد تهديدات ترامب بضم جرينلاند
تشكيل الجزائر المتوقع لمواجهة الكونغو في أمم أفريقيا
أنا مش ديلر يا حكومة | ترحيل إسلام كابونجا إلى النيابة في التحريض على الجريمة
كواليس غضب حسام حسن من جماهير المغرب وأسباب تصريحات زيزو بعد لقاء بنين
الرئيس الإيراني للشعب: تطلبون المزيد من المال.. فمن أين نأتي به؟
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
الأسهم الأوروبية تتباين مع ترقب المستثمرين التطورات الجيوسياسية في فنزويلا

تباينت الأسهم الأوروبية اليوم "الثلاثاء"، بينما يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% ليصل إلى 603.54 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليصل إلى 10059.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.2% إلى 8189.78 نقطة، واستقر مؤشر داكس الألماني عند 8189.78 نقطة.

تداولت البورصات الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين، فيما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في الولايات المتحدة مكاسب قوية عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها شركات الطاقة الأميركية الكبرى للاستثمار في الدولة الغنية بالنفط. وأغلق مؤشر داو جونز المكوَّن من 30 سهماً عند مستوى قياسي.

وتشير تحركات السوق إلى أن المستثمرين هذه المرة يتجاوزون مخاوف الصراعات الجيوسياسية الكبرى، ويستمرون في الثقة بالأصول عالية المخاطر مع بداية العام الجديد.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم شركة الخدمات اللوجستية InPost بنسبة 16% لتتصدر مؤشر ستوكس 600 صباح الثلاثاء، بعد إعلان الشركة تلقيها عرضاً أولياً للاستحواذ على جميع أسهمها. وأوضحت InPost أنه «لا يمكن ضمان أن يؤدي هذا العرض إلى إتمام الصفقة».

وفي آسيا، واصلت أسهم قطاع الدفاع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي اليوم "الثلاثاء"، رغم التداولات المتباينة في المنطقة، مع تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية بعد الهجوم الأميركي على فنزويلا.

