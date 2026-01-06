حبس 3 سيدات بتهمة سرقة هواتف وأموال ركاب المواصلات بالهرم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، بحبس 3 سيدات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهن بالاشتراك في سرقة ركاب وسائل المواصلات بالهرم، بعد ضبطهن في واقعة نشل هواتف وأموال المواطنين.

وطلبت النيابة الأجهزة الأمنية، بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة، لتحديد مدى تورط المتهمات في قضايا مشابهة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمات ينتمين لنشاط إجرامي متنوع، حيث اتضح أن إحداهن قامت بالإيهام بالمجني عليهم، بينما تخصصت الثانية في نشل النقود والهواتف المحمولة، مستغلات الزحام والازدحام داخل وسائل المواصلات.

وأكدت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة ، على تورط المتهمات في استغلال الزحام لسرقة النقود والهواتف المحمولة من الضحايا، قبل أن يتم ضبطهن.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق معهن تمهيدًا لإحالة القضية للجهات القضائية المختصة.