نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد المجمع الحرفى بمدينة الخارجة استعدادًا لافتتاحه

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، التجهيزات النهائية بمشروع إنشاء المجمع الحرفي (مصنع إنتاج شكائر الزماط) بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، والذي يأتي تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المُوقّع بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، ترافقها المهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية، والمهندس فيصل إبراهيم ممثل الهيئة.

وأشارت نائب المحافظ إلى الانتهاء من الأعمال الإنشائية ووصول الأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل بإجمالي 29 ماكينة خياطة لتصنيع شكائر الزماط، مع خطة مستقبلية لاستيعاب حتى 50 ماكينة ووحدة إنتاجية، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع المجلس القومي للمرأة؛ لدعم دمج وتمكين المرأة المعيلة من خلال توفير فرص عمل وتدريب بالمصنع؛ لتنفيذ مشروع متكامل يخدم احتياجات السوق المحلي ويعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

من ناحية أخرى، أكدت على سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجارية بمشروع المجمع الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، والعمل بالتوازي لبدء تجهيز المجمع وتشغيله خلال الفترة المقبلة.