100 ألف تذكرة.. فيلم “طلقني” يتصدر شباك التذاكر في السعودية

حقق الفيلم المصري الجديدفيلم “طلقني”، بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني، نجاحًا كبيرًا في دور العرض السعودية، متصدرًا قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة خلال الأسبوع الثاني من عرضه.



الفيلم تفوق على مجموعة من الإنتاجات الأمريكية والهندية والمصرية الأخرى، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة الأفلام السعودية.



وكشفت الإحصاءات أن الفيلم حقق حوالي 6 ملايين ريال سعودي حتى الان بأكثر من 100 ألف تذكرة، ما وضعه في المركز الأول كأكثر الأفلام جذبًا للجمهور خلال تلك الفترة.



وفي مصر تمكن فيلم طلقني من تصدر شباك التذاكر أيضا، في أولى أسابيع عرضه بالسينمات المصرية، وحقق مجموع ايرادات تخطت الـ 14 مليون جنية مصري.



فيلم ‎"طلقني" من بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، ومن إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.