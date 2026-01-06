الوداد يتراجع عن استعارة جراديشار ويضم مهاجمًا فرنسيًا

أنهى فريق الوداد البيضاوي المغربي فكرة إمكانية استعارة السلوفيني جينيك جارديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.



واستفسر الوداد البيضاوي عن موقف الأهلي من إمكانية إعارة جارديشار لنهاية الموسم ولكنه تراجع بعد أن كشفت تقارير صحفية أنه تعاقد مع وسام بد يدر الذي يلعب لفريق ساكاري سبور الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية التركي.



وقالت صحيفة ليكيب إن الوداد وقع عقدًا مع اللاعب فعليا الذي لعب في فترات سابقة في الدوريات الفرنسية والإسبانية والتركية.



وأضافت أن المهاجم الفرنسي وقع على عقد لمدة ستة أشهر مع الوداد. ولم يتم تأكيد هذه المعلومة من أي من الطرفين.



ومن المتوقع أن يلعب النجم السابق لموناكو إلى جانب حكيم زياش.



ووفقا للتقارير، يتضمن عقده خيار التمديد لعام إضافي، وانه اتفق مع ناديه على تقديم تنازل مالي من أجل الانضمام إلى متصدر الدوري حاليا، وبطل دوري أبطال أفريقيا عام 2022.