محافظات

ضبط مصنع جلاش لحيازته 2.5 طن نشا ذرة دون فواتير بشبين القناطر

حملة رقابية
حملة رقابية
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية تموين القليوبية حملاتها الرقابية المكثفة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية.


وشنّت المديرية حملة مفاجئة برئاسة إدارة التجارة الداخلية، في نطاق دائرة شبين القناطر، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين ومدير المديرية.

ضبط مصنع جلاش  

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع جلاش بناحية الأحراز لحيازته سلع غذائية بدون فواتير دالة على مصدرها، حيث تم التحفظ على 100 شيكارة نشا ذرة، وزن الشيكارة 25 كجم، بإجمالي كمية 2 طن ونصف (2500 كجم)، وتم تحرير محضر جنحة ضد المسؤول عن المصنع.
كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة ضد المسؤول عن محل حدايد وبويات بناحية كفر طحوريا، لحيازته عبوات بويات منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على 150 عبوة غراء لاصق للأخشاب (لون أبيض) وزن العبوة 900 جرام.
كما تم تحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار لأنشطة تجارية متنوعة، شملت سوبر ماركت وبقالة ومخبز أفرنجي ومخزن سلع غذائية.
وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار الحملات الرقابية دون توقف، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية تموين القليوبية تموين القليوبية حملات رقابية

