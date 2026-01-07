ثلاثة لاعبين مصريين ضمن تشكيل الأفضل في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

انتهت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت فوز منتخب مصر على منافسه بنين بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وتأهل الفراعنة لربع النهائي.

وشهد التشكيل المثالي لدور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية وجود 3 لاعبين من منتخب مصر بعد تألقهم في المباراة أمام بنين.

وتواجد كل من محمد صلاح وياسر إبراهيم ومروان عطية في التشكيل المثالي للجولة، الصادر من “سوفا سكور”، الموقع العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وجاء تشكيل الجولة المثالي في البطولة كالتالي:

حراس المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: كالفين باسي" ينجيريا"- نايف أكرد "المغرب" - ياسر إبراهيم “مصر”.

خط الوسط: مروان عطية - يان دياموند "ساحل العاج" - باب غاي "السنغال" - أديمولا لوكمان "نيجيريا" - أماد ديالو "كوت ديفوار".

الهجوم: أكور أدامز "نيجيريا" - محمد صلاح "مصر".