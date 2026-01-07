قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ثلاثة لاعبين مصريين ضمن تشكيل الأفضل في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

انتهت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت فوز منتخب مصر على منافسه بنين بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وتأهل الفراعنة لربع النهائي.

وشهد التشكيل المثالي لدور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية وجود 3 لاعبين من منتخب مصر بعد تألقهم في المباراة أمام بنين.

وتواجد كل من محمد صلاح وياسر إبراهيم ومروان عطية في التشكيل المثالي للجولة، الصادر من “سوفا سكور”، الموقع العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وجاء تشكيل الجولة المثالي في البطولة كالتالي: 

حراس المرمى: دجيجي ديارا. 

خط الدفاع: كالفين باسي" ينجيريا"- نايف أكرد "المغرب" - ياسر إبراهيم “مصر”.

خط الوسط: مروان عطية - يان دياموند "ساحل العاج" - باب غاي "السنغال" - أديمولا لوكمان "نيجيريا" - أماد ديالو "كوت ديفوار". 

الهجوم: أكور أدامز "نيجيريا" - محمد صلاح "مصر".

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر ضد بنين كوت ديفوار محمد صلاح

