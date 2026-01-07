أخوة ومحبة.. المحافظون يقدمون التهاني للمسيحيين بعيد الميلاد

في صورة تعكس للوحدة الوطنية للشعب المصري وانه لافرق بينهم حتى على اختلاف الأديان، تقدم المحافظون بالتهاني للاخوة المسحيين بعيد الميلاد المجيد في كل للمحافظات..

القليوبية

مازح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الإخوة الأقباط خلال زيارته لتقديم التهنئة بعيدهم، في أجواء سادتها الألفة وروح المحبة، قائلًا: شوفت بوست بيتكلم عن أعداد المسلمين في الكاتدرائية.

الوحدة الوطنية

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن هذا المشهد يعكس عمق الوحدة الوطنية والترابط بين أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للتعايش والتسامح بين جميع أطيافها، وأن المناسبات الدينية دائمًا ما تُبرز قيم المحبة والسلام بين المسلمين والمسيحيين وأننا فعلا من نسيج واحد وكلنا خارجين من زهرة قطن واحدة.

ولاقت كلمات المحافظ تفاعلًا واسعًا من الحضور، الذين ثمّنوا حرصه على مشاركة الأقباط أفراحهم، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس حقيقة النسيج الوطني الواحد الذي يجمع المصريين.

وكان شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء أمس ، مراسم قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، وكان في استقباله نيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبات الوطنية تعكس عمق الوحدة الوطنية وروح التلاحم بين أبناء الشعب المصري، وتجسد قيم التسامح والمحبة والتعايش المشترك، والعمل سويًا من أجل رفعة الوطن وبناء مستقبله.

اسوان

فى أجواء يسودها الود والمحبة، حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.

ووزع المحافظ كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب الهدايا على الأطفال، وذلك بمختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية داخل المحافظة.

كما التقط محافظ أسوان الصور التذكارية مع الأطفال، وسط أجواء من البهجة والسعادة عكست روح المشاركة والتلاحم الوطنى التى يتميز بها أبناء المحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن محافظة أسوان تولى اهتماما بتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام الإخوة الأقباط خلال الأعياد والمناسبات الدينية من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط الكنائس، وتعزيز جهود الإنارة والتجميل والتطوير، فضلًا عن إعداد وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الأسر والاحتفال بالأعياد فى بيئة آمنة وممتعة.

وقال المحافظ إن مشاهد التلاحم المجتمعى التى تشهدها المحافظة في مثل هذه المناسبات تؤكد عمق أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الشعب الواحد، وأن المصريين يمثلون نسيجا وطنيا واحدا وتجمعهم قيم التعايش والسلام والعمل المشترك من أجل رفعة وطنهم الغالى مصر.

بور سعيد

شارك اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الإخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث استهل جولته صباح اليوم بزيارة الكاتدرائية بحي الشرق، وكان في استقباله نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وذلك لمشاركة الأقباط فرحتهم بهذه المناسبة المجيدة، في أجواء تسودها المحبة والإخاء.

جاءت الزيارة بحضور اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

وخلال كلمته، جدد محافظ بورسعيد تهنئته لجموع أبناء مصر عامة، وأهالي بورسعيد بصفة خاصة، بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعود الأعياد على مصر دائمًا بالخير والرخاء، وأن يواصل الجميع العمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وخدمة أبناء بورسعيد.

قنا

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أقباط دشنا، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد خلال زيارته إلى مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بهذه المناسبة، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها والقمص بولس متري وكيل مطرانية دشنا وعدد من الآباء الكهنة بالمطرانية.

رافق محافظ قنا خلال الزيارة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء محمد حامد هشام مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا والشيخ عبدالله حارث ممثلا لمديرية الأوقاف، وعمرو التهامى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة هدى السعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وعدد من القيادات التنفيذية والنائب نان نصر الله عضو مجلس الشيوخ.