في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد الميلاد بدير القديسة دميانة ببلقاس

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

قدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التهنئة بعيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين في دير القديسة دميانة في بلقاس، ورافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، وعددا من القيادات التنفيذيه والشعبية.

وقدم محافظ الدقهلية التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس، أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، ولشعب الكنيسة.

وأعرب عن سعادته بوجوده في هذه المناسبة التي تجمع المصريين، مسلمين ومسيحيين، معربًا عن تحياته وتقديره للحضور جميعًا.

وأشار إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هو رسالة سلام، وأن العيد مناسبة دائمًا لتوحيد القلوب وتعميق قيم المحبة، وأن هذه الزيارات لها أثر كبير في القلوب.

وأكد المحافظ أننا نتواجد داخل هذا المكان العريق الذي يحمل تاريخًا طويلًا من التضحيات الكبيرة، كما أشاد بجهود رجال الشرطة البواسل في تأمين الاحتفالات.

وأشار إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعوِّل على وعي وتماسك الشعب المصري في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والتصدي لكل من يريد النيل منه، داعيًا الله عز وجل أن يحمي مصر بتماسك أبنائها.

كما بعث محافظ الدقهلية بخالص التهاني الى النواب الجدد بمركز بلقاس، مؤكداً أنه سيكون هناك تعاون مشترك في سبيل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بربوع المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم ومطالبهم في مختلف القطاعات والمجالات.

من جانبه أعرب الأنبا ماركوس عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية وجميع المهنئين من قيادات المحافظة والقيادات الأمنية، مؤكدًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد الذي نعيش فيه جنبًا إلى جنب.

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة

