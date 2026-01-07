محافظ الدقهلية يقدم التهنئة بعيد الميلاد بدير القديسة دميانة ببلقاس

قدم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التهنئة بعيد القيامة المجيد للأخوة المسيحيين في دير القديسة دميانة في بلقاس، ورافقه خلال الزيارة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، وعددا من القيادات التنفيذيه والشعبية.

وقدم محافظ الدقهلية التهنئة لنيافة الأنبا ماركوس، أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس الدير، ولشعب الكنيسة.

وأعرب عن سعادته بوجوده في هذه المناسبة التي تجمع المصريين، مسلمين ومسيحيين، معربًا عن تحياته وتقديره للحضور جميعًا.

وأشار إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هو رسالة سلام، وأن العيد مناسبة دائمًا لتوحيد القلوب وتعميق قيم المحبة، وأن هذه الزيارات لها أثر كبير في القلوب.

وأكد المحافظ أننا نتواجد داخل هذا المكان العريق الذي يحمل تاريخًا طويلًا من التضحيات الكبيرة، كما أشاد بجهود رجال الشرطة البواسل في تأمين الاحتفالات.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعوِّل على وعي وتماسك الشعب المصري في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والتصدي لكل من يريد النيل منه، داعيًا الله عز وجل أن يحمي مصر بتماسك أبنائها.

كما بعث محافظ الدقهلية بخالص التهاني الى النواب الجدد بمركز بلقاس، مؤكداً أنه سيكون هناك تعاون مشترك في سبيل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين بربوع المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم ومطالبهم في مختلف القطاعات والمجالات.

من جانبه أعرب الأنبا ماركوس عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية وجميع المهنئين من قيادات المحافظة والقيادات الأمنية، مؤكدًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد الذي نعيش فيه جنبًا إلى جنب.