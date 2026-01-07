تمهيدا لافتتاحها.. محافظ مطروح يتفقد الوحدة المحلية لقرية المثاني

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مبنى الوحدة المحلية لقرية المثاني، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة جاهزيتها للافتتاح قريبًا، وذلك برفقة اللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة براني، وفايز قاسم، نائب رئيس المدينة، وعدد من عمد ومشايخ النجيلة.

وجرى إنشاء مبنى الوحدة المحلية لقرية المثاني على مساحة 300 م²، ضمن المساحة الإجمالية المخصصة للوحدة بمساحة 2500 م²، مع استكمال مراحل الإنشاء لتقديم وتيسير الخدمة على أهالي القرية والقرى والتجمعات المجاورة.

جاء مرور المحافظ، خلال جولة ميدانية قام بها محافظ مطروح، استمرارًا لمتابعة تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي مطروح في عدد من المناطق، تزامنًا مع احتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي.

من ناحية أخرى، سبق أن تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة في تكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة المعروض من السلع الغذائية، والتأكد من سلامتها وجودتها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد واحتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، ومنع أي تجاوزات أو مغالاة في أسعار السلع الأساسية.

وفي هذا الإطار، شنت لجنة المرور على المحلات والمطاعم، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، وبالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، وأيضًا التأمينات الاجتماعية، والكهرباء، وإدارة البيئة، والتراخيص، حملة مفاجئة وموسعة على عدد من المحلات التجارية والمطاعم بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح محمد أنور، مدير عام السياحة بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر لمخالفات بيئية، ومخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، بالإضافة إلى توجيه 9 إنذارات لعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم التأمين على بعض العاملين، ومخالفات تراخيص مزاولة النشاط والكهرباء، فضلًا عن بعض الملاحظات الخاصة بعقود العاملين.

كما تم خلال الحملة إعدام كمية 20 كجم من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات.

وأكد محافظ مطروح على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت الغذائية والمطاعم بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.