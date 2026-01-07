قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
محافظات

إزالة كوبري سيدي جابر.. تفاصيل أعمال التوسعة لشارع أبو قير بالاسكندرية

أحمد بسيوني

تواصل محافظة الإسكندرية تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير الشامل لمحور أبو قير، باعتباره أحد أهم الشرايين الحيوية التي تخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين يوميًا، وبما يتماشى مع منظومة النقل الحديثة الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروع مترو أبو قير.

وذكرت المحافظة في بيان أن هذه الأعمال استكمالًا لحزمة من التحسينات المرورية التي جرى تنفيذها على امتداد المحور، وشملت إعادة تنظيم الحركة المرورية، وتطوير التقاطعات، ورفع كفاءة الإشارات، وإتاحة مسارات إضافية تسهم في تحقيق سيولة مرورية أفضل، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين مستوى الخدمة على الطريق.

وفي هذا الإطار، تم إعداد الدراسات المرورية والهندسية للمشروع من خلال التعاون مع مكتب استشاري مصري ذو خبرات دولية متخصص في تخطيط وتصميم النقل الحضري، وبمشاركة خبرات أكاديمية وفنية من جامعة الإسكندرية، بما يضمن الاستفادة من أفضل الممارسات ، وربطها بالخصوصية العمرانية والمرورية لمدينة الإسكندرية.

وفي ضوء التعديل المروري الجديد الناتج عن أعمال التوسعة، وبناءً على هذه الدراسات المتكاملة، تم التوصل إلى أن بعض العناصر القائمة، ومن بينها كوبري مشاة سيدي جابر، لم تعد تتوافق مع متطلبات التشغيل الآمن والكفء للمحور بعد تطويره، ولا مع الرؤية المستقبلية لحركة المركبات والمشاة في المنطقة، خاصة في نطاق سيدي جابر الذي يشهد كثافات مرورية وأنشطة متعددة.

وفى هذا السياق تضمنت التوصية الفنية للشركة المصنعة للسلالم الكهربائية الخاصة بكوبرى المشاه بسيدى جابر بأنه “نظرًا لتهالك المكونات الرئيسية لجميع السلالم الكهربائية الأربعة وعدم إمكانية إصلاحها بما يضمن التشغيل الآمن والإعتمادية المطلوبة”

كما أظهرت المراجعات الفنية التي أُجريت على مدار السنوات الماضية وجود تحديات مرتبطة بالكفاءة التشغيلية لبعض المنشآت القائمة، نتيجة عوامل إنشائية وتشغيلية متعددة، وهو ما تم أخذه في الاعتبار ضمن الدراسة الشاملة التي تُنفذ بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية ووزارة النقل، وبمشاركة الجهات الاستشارية والأكاديمية، مع وضع السلامة العامة وسهولة الحركة في مقدمة الأولويات.

وتؤكد محافظة الإسكندرية، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة تنظيم الحركة المرورية بمنطقة سيدي جابر، وبما يعكس التزام الدولة بتبني حلول قائمة على دراسات علمية وخبرات متخصصة، تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم منظومة نقل حضرية أكثر كفاءة وانسيابية وفتح شرايين عرضية مثل شارع زين العابدين بنطاق حى وسط وشارع الطيار أحمد مسعود بنطاق حى شرق بغرض ربط المحاور الطولية وتسهيل انسيابية المرور.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين تفهم طبيعة المرحلة الحالية والتعاون الإيجابي خلال فترة تنفيذ الأعمال، مؤكدةً أن جميع الإجراءات تُنفذ وفق برنامج زمني محدد ومدروس، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين حركة التنقل ورفع كفاءة الشبكة المرورية داخل المدينة.

كما تجدد المحافظة دعوتها لكافة المواطنين ومؤسسات المجتمع إلى مواصلة التعاون والعمل بروح المسؤولية والشراكة، إيمانًا بأن تكاتف الجهود هو الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية حضارية مستدامة، وبناء إسكندرية أكثر تنظيمًا وأمانًا وجودةً للحياة، بما يليق بتاريخها العريق ويلبي تطلعات أبنائها.

الاسكندرية سيدي جابر توسعة كوبري سيدي جابر

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة

