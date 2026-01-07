قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
الاتحاد المصري للجولف يعلن إطلاق سلسلة جولف مصر 2026 لدعم السياحة الرياضية

عمر هشام
عمر هشام
أحمد عبد القوى

أعلن عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن إطلاق "سلسلة مصر للجولف 2026"، خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، وتشمل استضافة 13 بطولة دولية للمحترفين، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 750 ألف دولار، تحت رعاية ثلاث جولات عالمية كبرى هي جولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( Mena Tour )، وجولة الألب ( Alps Tour )، وجولة برو جولف ( Pro golf Tour ).

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الأربعاء بنادي مدينتي للجولف، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات القطاع الرياضي والسياحي، واستعرض رئيس الاتحاد حصاد عام كامل من العمل المؤسسي، وكشف عن إطلاق "سلسلة مصر للجولف 2026" التي تمثل أكبر أجندة بطولات احترافية في تاريخ اللعبة بمصر.

قال عمر هشام، إن البطولات ستقام في أرقى ملاعب الجولف والوجهات السياحية في مصر، من القاهرة إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط، وتشمل نيو جيزة، ومدينتي، والسخنة، ودريم لاند، ومراسي، وأليجريا، مع توقع مشاركة مئات اللاعبين المحترفين من أكثر من 35 دولة، ما يجعل السلسلة واحدة من الأكثر تنوعًا على المستوى الدولي في تاريخ الجولف المصري.

وأكد على أهمية هذه السلسلة في إتاحة الفرصة للاعبين المصريين المحترفين لكسب نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف داخل مصر، وهو ما يفتح أمامهم أبواب الاحتراف العالمي، ويمهد طريق التأهل إلى الدورات الأولمبية.

أشار عمر هشام طلعت، إلى أن الاتحاد المصري للجولف نجح خلال أقل من عام في إحداث تحول شامل على المستويات الإدارية والفنية والمالية، ليضع الرياضة على مسار مستدام يواكب المعايير الدولية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة عالمية للجولف.

قال عمر هشام، إن توليه مهام رئاسة الاتحاد قبل ما يقرب من عام جاء مصحوبًا برؤية واضحة وخارطة طريق وطنية تم تقديمها إلى وزارة الشباب والرياضة، ارتكزت على خمس أولويات رئيسية تشمل زيادة المشاركة الجماهيرية، وتطوير المواهب الواعدة، وبناء الخبرات الوطنية، واستضافة الفعاليات العالمية، وضمان الاستدامة المالية، مؤكدًا أن هذه الرؤية لم تبق حبرًا على ورق، بل تحولت إلى نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قياسية.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن نقطة الانطلاق الحقيقية كانت من خلال إعادة هيكلة منظومة الحوكمة والنظام المالي، حيث نجح الاتحاد خلال سبعة أشهر فقط في إنهاء سنوات طويلة من العجز المالي، وتحقيق فائض تاريخي تم توجيهه بالكامل لإعادة الاستثمار في برامج التطوير، ومسارات الناشئين، ودعم المنتخبات الوطنية، وهو ما رسخ مكانة الاتحاد كنموذج رائد للإدارة الرياضية المستدامة.

وأضاف أن نتائج هذه الإصلاحات انعكست بشكل مباشر على قاعدة المشاركة، حيث شهد الجولف المصري طفرة غير مسبوقة، مع نمو عدد اللاعبين النشطين بنسبة 30%، وتضاعف عدد ممارسي اللعبة كهواية، مدفوعين ببرامج المبتدئين في المدارس، والزخم المتزايد في الملاعب ومراكز التدريب، بما يعكس نجاح استراتيجية نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها المجتمعية.

وعلى مستوى النخبة، أكد "طلعت" أن برامج التدريب الوطني تحت إشراف مدربين عالميين بدأت تؤتي ثمارها، حيث بات التمثيل المصري في التصنيف العالمي للهواة أكثر قوة، خاصة في فئة الناشئين، كما أصبحت قاعدة اللاعبين المحترفين أكثر عمقًا وتنافسية مقارنة بالسنوات الماضية، بما يعكس نقلة نوعية في مستوى الأداء الفني.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن الربع الأخير من عام 2025 مثل ما وصفه بـ"العصر الذهبي للجولف المصري"، بعدما نجح الاتحاد في تنظيم أربع بطولات كبرى خلال أربعة أسابيع متتالية، شملت بطولة مصر المفتوحة للهواة رقم 104 في دريم لاند بمشاركة قياسية من 19 دولة، وبطولة مصر المفتوحة للسيدات والناشئين في نيو جيزة بمشاركة 14 دولة، تأكيدًا على دعم الشباب والمرأة، إلى جانب عودة بطولة مصر المفتوحة في مدينتي بعد غياب 15 عامًا تحت رعاية الجولة الآسيوية للتطوير، وبطولة البحر الأحمر المفتوحة في السخنة، التي حملت رسالة بأن الجولف في مصر يمتد عبر مختلف المقاصد السياحية.

وقال إنه للمرة الأولى في تاريخ الجولف المصري، تم بث هذه البطولات عالميًا عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، لتصل إلى أكثر من مليون مشاهد، ما أسهم في زيادة الاهتمام الدولي والاستثماري بالجولف المصري، وتعزيز صورة مصر كوجهة رياضية وسياحية متكاملة.

وشدد رئيس الاتحاد، على أن الجولف في الرؤية الجديدة ليس مجرد رياضة، ولكن قاطرة حقيقية للسياحة والاقتصاد، حيث تستهدف البطولات الـ13 استقبال نحو 2000 زائر دولي من لاعبين وأطقم فنية وعائلاتهم، وضخ أكثر من 5.5 مليون دولار كإنفاق مباشر في الاقتصاد المحلي، إلى جانب حجز عشرات الآلاف من الليالي الفندقية، ووصول التغطية الإعلامية العالمية إلى أكثر من 15 مليون مشاهد.

وأكد عمر هشام طلعت، على أن "سلسلة مصر للجولف" تمثل رسالة ثقة للعالم بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو الريادة، وتستعيد بريق بطولات التاريخ، وتفتح آفاق المستقبل أمام شبابها، لتصبح المركز الإقليمي الأول للجولف في الشرق الأوسط وأفريقيا، موجهًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزارة السياحة والآثار، وشركاء الجولات العالمية، والاتحاد العربي للجولف، وجميع الملاعب المستضيفة والرعاة، وفريق العمل بالاتحاد المصري للجولف.

