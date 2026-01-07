نجاح فريق الأسنان بمستشفى دمياط العام في إزالة أسنان زائدة لطفل

نجح فريق قسم الأسنان بمستشفى دمياط العام بقيادة الدكتور محمد الشربيني رئيس قسم الاسنان حيث حضر طفل ٩سنوات يعاني من وجود أسنان زائدة بالجهة الأمامية من الفك العلوي تعوق نمو الأسنان الدائمة الأساسية.

وتم إزالة الأسنان الزائدة بالفك تحت تأثير التخدير الكلي.

قام بإجراء العملية الدكتور محمد حسن العبد ، والدكتورة امنية محمد القاضي والدكتورة أفنان الشرباصي.

