بسبب برنامج للمواعدة.. القومي للطفولة والأمومة يؤكد رفضه استغلال الأطفال
رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض
وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص
مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي في واشنطن الأسبوع المقبل
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني
فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

نجاح فريق الأسنان بمستشفى دمياط العام في إزالة أسنان زائدة لطفل

زينب الزغبي

نجح فريق قسم الأسنان بمستشفى دمياط العام بقيادة الدكتور محمد الشربيني رئيس قسم الاسنان حيث حضر طفل ٩سنوات يعاني من وجود أسنان زائدة بالجهة الأمامية من الفك العلوي تعوق نمو الأسنان الدائمة الأساسية. 
وتم إزالة الأسنان الزائدة بالفك تحت تأثير التخدير الكلي.

قام بإجراء العملية الدكتور محمد حسن العبد ، والدكتورة امنية محمد القاضي  والدكتورة أفنان الشرباصي.

وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و الدكتور  ايمن الشهابى محافظ دمياط 
وبناء على تعليمات  الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط 
واشراف الدكتور محمد السيد اللبان مدير مستشفى دمياط العام.

