خالد أبو بكر: التمثيل النيابي يستوجب كفاءة لا مجرد فرصة

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن دعمه لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا قبوله بما وصفه بالدعم المشروع الذي حصلت عليه التنسيقية، سواء من الدولة أو من أفراد داعمين، موضحًا أن هذا الدعم جاء في إطار دعم شباب مصر الجديدة الصاعدة، واعتبر أن إنشاء التنسيقية كان خطوة إيجابية أفرزت نماذج شبابية مصرية.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن منح الفرص لا يعني استمرار الحماية أو الحمل على الأكتاف دون إثبات الكفاءة، مؤكدًا ضرورة إعداد وتدريب كوادر التنسيقية سياسيًا ومهنيًا. وطالب بوضوح بإعلان معايير اختيار أعضاء التنسيقية، وآليات الانضمام إليها، والخلفيات الاجتماعية للأعضاء، ومعايير القبول والاختبارات التي يخضعون لها، معتبرًا أن الشفافية في هذه الجوانب أمر أساسي.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن اختيار عدد محدود من أعضاء التنسيقية لتمثيلها في المجالس النيابية يفرض تساؤلات مشروعة حول معايير الانتقاء، وقدرات المختارين، ومستوى أدائهم، ولغتهم الحوارية، وقدرتهم على مخاطبة الإعلام والشارع المصري. وأكد أن هذه الفرصة ليست منحة دائمة، بل فرصة يجب أن يقابلها أداء واضح يمكن تقييمه ومحاسبته.