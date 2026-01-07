قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
الصحة: القبض على خريج حقوق انتحل صفة طبيب ويدير مراكز تخسيس وتجميل
توك شو

خالد أبو بكر: التمثيل النيابي يستوجب كفاءة لا مجرد فرصة

الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
محمود محسن

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن دعمه لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا قبوله بما وصفه بالدعم المشروع الذي حصلت عليه التنسيقية، سواء من الدولة أو من أفراد داعمين، موضحًا أن هذا الدعم جاء في إطار دعم شباب مصر الجديدة الصاعدة، واعتبر أن إنشاء التنسيقية كان خطوة إيجابية أفرزت نماذج شبابية مصرية.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن منح الفرص لا يعني استمرار الحماية أو الحمل على الأكتاف دون إثبات الكفاءة، مؤكدًا ضرورة إعداد وتدريب كوادر التنسيقية سياسيًا ومهنيًا. وطالب بوضوح بإعلان معايير اختيار أعضاء التنسيقية، وآليات الانضمام إليها، والخلفيات الاجتماعية للأعضاء، ومعايير القبول والاختبارات التي يخضعون لها، معتبرًا أن الشفافية في هذه الجوانب أمر أساسي.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن اختيار عدد محدود من أعضاء التنسيقية لتمثيلها في المجالس النيابية يفرض تساؤلات مشروعة حول معايير الانتقاء، وقدرات المختارين، ومستوى أدائهم، ولغتهم الحوارية، وقدرتهم على مخاطبة الإعلام والشارع المصري. وأكد أن هذه الفرصة ليست منحة دائمة، بل فرصة يجب أن يقابلها أداء واضح يمكن تقييمه ومحاسبته.

خالد أبو بكر تنسيقية شباب الأحزاب نماذج شبابية الشفافية قبول

