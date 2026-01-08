قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
محافظات

رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد جاهزية أرض المعارض ومركز المؤتمرات الدولي

ريس مدينة العلمين الجديدة خلال الجولة
ريس مدينة العلمين الجديدة خلال الجولة
ايمن محمود

أجري الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات العلمين الجديدة، وكان يرافقه المهندس محمد خليل نائب رئيس الجهاز، وحسن درويش نائب مدير الأمن، الي جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد مشروع المدينة التراثية، حيث بدأ بمتابعة أعمال مبنى مركز المؤتمرات الرئيسي ، ووجّه بسرعة استكمال الأعمال الخارجية المتبقية، مع تكثيف وضغط معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، .

وشدد علي أهمية إنشاء ساحات انتظار تستوعب حجم الحضور المتوقع بما يتناسب مع طبيعة الفعاليات الثقافية والفنية المنتظر استضافتها بالمدينة التراثية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب إنجاز التشطيبات الخارجية بلغت نحو 90 ٪، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما تفقد رئيس الجهاز، أرض المعارض، حيث تابع جاهزيتها للتشغيل الفعلي واستعدادها لاستضافة المؤتمرات والفعاليات المختلفة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمكان، مؤكدًا أن أرض المعارض ستُمثل أجنحة داعمة لمركز المؤتمرات الرئيسي، بما يسهم في تعزيز مكانة المدينة التراثية وتحويلها إلى نقطة جذب للفعاليات والمؤتمرات الدولية على مدار العام.

وفي ختام الجولة، تفقد رئيس الجهاز أعمال كوبري تقاطع C3 مع مسار القطار السريع والتقاطعات السطحية، حيث شدد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، واستكمال أعمال التشطيبات النهائية، وضبط التقاطعات السطحية والعلوية بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة المرورية، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالمخططات المعتمدة والانتهاء من المشروع طبقا للمواعيد المحده، نظرًا لدوره الحيوي في دعم شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية وخدمة المشروعات التنموية بالمدينة.

وكشف أن تلك الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تقديم مشروعات سكنية وخدمية على أعلى مستوى، تلبي طموحات المواطنين وتسهم في تطوير مدينة العلمين الجديدة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين الجديدة

