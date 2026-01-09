شريف رمزي: لا مانع من عودة ريهام أيمن للتمثيل بشرط.. فيديو

أكد الفنان شريف رمزي، خلال لقاء له مع موقع صدى البلد، أن عودة زوجته الفنانة ريهام أيمن إلى التمثيل أمر وارد في أي وقت، بشرط وجود عمل مناسب لها.



وقال شريف رمزي إن ريهام أيمن إذا رغبت في العودة للتمثيل فلن يتردد في دعمها، مضيفًا: «هي لو عايزة ترجع التمثيل ترجع، ولو في عمل مناسب»، مشيرًا إلى أن الأولوية بالنسبة لها حاليًا هي دورها كأم، وهو الدور الأهم في حياتها.



وأوضح أن ابتعاد ريهام عن الساحة الفنية جاء بإرادتها الكاملة، وليس بسبب أي ضغوط، مؤكدًا أنه في حال قررت العودة مرة أخرى، فسيكون سعيدًا بذلك ويدعمها بكل قوة.



يذكر أن حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها برفقة زوجها الفنان شريف رمزي، وذلك خلال مشاركتهما في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر.

تألقت ريهام أيمن على السجادة الحمراء بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، كما تميز بقصته المختلفة.

أكملت ريهام أيمن إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونسقت معها كلاتش صغير الحجم باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، بدت ريهام أيمن بتسريحة شعر بسيطة، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



https://youtu.be/TK6n9j693Fs?si=NsxUUcqG0wdeDM-l