بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 170 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (2 : 8 يناير 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 2 يناير 2026:*

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، مع اللواء/ محب حبشي، محافظ بورسعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض محافظة بورسعيد.

*السبت 3 يناير 2026:*

أطلقت وزارة التنمية المحلية برنامج تدريبى متخصص بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمدة ٤ أيام و يستهدف حوالى 1418 متدرب من العاملين بالوزارة، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من سكرتير العموم وسكرتير عموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم والكوادر المعنية بمنظومة التقنين، وذلك بهدف التعريف بأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية، وشرح آليات التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن إنطلاق الأسبوع التدريبى الـ22 من الخطة التدريبية السنوية لمركز سقارة للعام 2025 / 2026 وذلك خلال الفترة من 4 يناير 2026 وحتى 7 يناير 2026، بمشاركة 295 متدرباً من جميع المحافظات.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركزي إسنا وأرمنت، وذلك في إطار حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات، وتضمنت فعاليات الجولة الميدانية:

- تفقد الأقسام المختلفة بمستشفى الكرنك الدوليّ.

- تفقد مجمع الأقصر الطبي الدولي "أيقونة المنظومة الصحية بالأقصر".

- تسليم عددًا من عقود مستحقي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان القومي للشباب بمدينة الطود.

- تفقد محطة رفع صرف صحي "الرياينة" ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز أرمنت.

- تفقد حمام السباحة الأوليمبي، بنادي سيتي كلوب فرع الأقصر.

- تفقد مجمع خدمات المواطنين "المركز التكنولوجي" بقرية "الرياينة" ضمن مشروعات "حياة كريمة"، ومتابعة الموقف التنفيذي لمبنى تنمية الأسرة والطفولة.

- تفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمنطقتي البر الشرقي والبر الغربي بالمحافظة، ومشاهدة عروضاً فنية بالمسرح الروماني بالبر الغربي .

*الأحد 4 يناير 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً مشتركاً من لجنة المحال العامة و الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة علي المركز التكنولوجي بحي الهرم بمحافظة الجيزة وحي النزهة بمحافظة القاهرة وكذا المرور الميدانى على تلك الأحياء صباحاً ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تهم المواطنين.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بتنفيذ مرور ميداني مفاجئ على منطقة شمال الجيزة، شملت حي المنيرة الغربية وحي إمبابة، وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية ورصد المخالفات الإدارية والفنية والخدمية، والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في الكنيسة الانجيلية بكنيسة قصر الدوبارة بالقاهرة، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، و بحضور عدد من الوزراء من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وعدد من المحافظين ونواب المحافظين و كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

*الأثنين 5 يناير 2026:*

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال عام 2025، في إطار تحقيق الأهداف القومية للخطة الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 ، حيث تم تنفيذ 19 ألف نشاط لوحدات السكان بالقري والمراكز بمحافظات الجمهورية و1.8 مليون مواطن مستفيد من جميع البرامج والمبادرات المنفذة.

وتفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع إبراهيم بالقطاع الواصل بين شارعي الأهرام وبغداد بمنطقة الكوربة بحي مصر الجديدة بالقاهرة والذي تقوم بتنفيذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع المحافظة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وعدد من الوزارات والجهات المعنية وذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المناطق التراثية والتاريخية في عدد من المحافظات.

*الخميس 8 يناير 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبى لـ 4 مجازر جديدة خلال الأسبوع الجارى في 3 محافظات هي المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية، وذلك ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوي جميع المحافظات وذلك بتكلفة حوالي 129 مليون جنيه .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق وزارة التنمية المحلية لمبادرة "أنا متعلم مدى الحياة " بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التعلّم المستمر، ودعم حق كل فرد في التعلّم في مختلف المراحل العمرية، والعمل على تحويل مفهوم التعلّم مدى الحياة من إطار نظري إلى ثقافة يومية وممارسة فعّالة داخل المجتمع.