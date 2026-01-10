برلماني: مصر تشهد طفرة اقتصادية حقيقية بتوجيهات الرئيس السيسي

أكد النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت خطوات مهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، من خلال تخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

وأضاف نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم أن الحكومة تعمل على تخفيض الدين العام بنسبة ملحوظة، حيث كانت النسبة تتجاوز 96% قبل أقل من عامين، وفي السنة المالية الماضية تم تقليصها إلى 84%، مع توقعات قوية بتقليص النسبة أكثر خلال العام الجاري، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة، وبالتعاون مع البنك المركزي، تعمل على مجموعة من الإجراءات المالية المدروسة التي تهدف إلى تقليل الدين العام وتخفيف تداعياته على الموازنة العامة.

وأكد نادر نسيم، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضوابط مالية صارمة، ومتابعة من المؤسسات الدولية، لضمان استدامة الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام.

وشدد نائب بني سويف، أن انخفاض نسبة التضخم في الفترة الأخيرة يعتبر دليلاً آخر على نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في العمل لتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وفقًا لرؤية الرئيس السيسي.

واختتم نادر يوسف نسيم حديثه، بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين، قائلًا إن الوطن قادر على تحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الشعب المصري، وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وعدالة.