هاني سري الدين يكشف لـ"صدى البلد" ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد

كشف الدكتور هاني سري الدين ، نائب رئيس حزب الوفد و المرشح لرئاسة حزب الوفد عن ملامح برنامجه الانتخابي.

وقال سري الدين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": نعتمد أولا على مفاهيم أساسية، والمفاهيم الأولى تعتمد على أنه لا للإقصاء مرة أخرى و لا للفردية المفرطة مرة أخرى ولا للاستبعاد العشوائي ولا للاستبعاد اللامركزية، وأيضا هناك تأكيدات بأنه نعم للمؤسسية ونعم لـ اللائحية ونعم للاحتواء لجميع الوفديين، وهذه هي المفاهيم الأساسية.

و تابع نائب رئيس حزب الوفد و المرشح لرئاسة حزب الوفد : إذا انتقلنا إلى محاور رئيسية للبرنامج الانتخابي فإنه يعتمد على إصلاح المحور الهيكلي والإصلاح المؤسسي وتفعيل دور مؤسسات الحزب بشكل كامل ، وإصلاح الخطاب السياسي وتفعيل دور اللجان النوعية وتفعيل دور معهد الدراسات ولا يوجد حزب آخر ، والمحور الإعلامي من خلال دور جريدة الوفد وموقع الوفد واستخدامه كذراع إعلامي وخطاب للحزب بشكل واضح في جميع القضايا.

وأضاف: لا ننسى أيضا الدور البرلماني من خلال معهد الدراسات البرلمانية الموجود في حزب الوفد، وأن يكون لحزب الوفد موقف محدد تحت قبة مجلس البرلمان.

واستطرد: مبدئيا هناك مسألتين مرتبطين باللائحة وهما تفعيل اللائحة، لأننا عانينا من عدم تفعيل اللائحة أو من عدم تطبيق نصوص اللائحة ومن الخروج عليها ، ولابد من تفعيل والعمل من خلال مؤسسات الحزب للالتزام باللائحة ، وهذا محور رئيسي.

وأكد أن المحور الآخر أن ما يقتضي التعديل سنعدله لمزيد من الديمقراطية داخل مؤسسات حزب الوفد ومزيد من تفعيل دور اللجان العامة وما يمسى باللامركزية، حيث أن هذه المسألة في غاية الأهمية ، ولكن بالنسبة لتعديل لائحة الحزب فيجب أن يكون هناك توافق داخل قواعد الحزب وتكون هناك مناقشات بناءة عما يجب فيما يتعلق بأولويات تعديل اللائحة، لأنه مرة آخرى لن ينفرد رئيس الحزب بالتعديل حسب معطيات رؤيته الشخصية، ولابد أن يوجه وتكون له رؤية شخصية في هذه المسألة ، ولكن من خلال مناقشة بناءة وديمقراطية.