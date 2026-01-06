قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
خلصوا على شاب من ذوي الهمم بطعنات غادرة.. جنايات طنطا تحيل أوراق 4 أشخاص لفضيلة المفتي
«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة
"استعدوا".. رسالة غامضة لترامب تكشف الدوافع الحقيقية للتدخل الأمريكي في فنزويلا| تفاصيل
نظر محاكمة البلوجر نورهان حفظى بتهمة نشر فيديوهات خادشة
شاب ينهى حياة والده ويصيب والدته بآلة حادة فى قنا
ماس كهربائي وراء حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها
تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في ديسمبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هاني سري الدين يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لرئاسة حزب الوفد

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور هاني سري الدين ، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
حوار معتز الخصوصي مع الدكتور هاني سري الدين ، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشف الدكتور هاني سري الدين ، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد عن أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وقال سري الدين خلال حواره لـ"صدى البلد" : أولا هو شرف لأي مرشح الترشح لرئاسة حزب الوفد ، وثانيا حزب الوفد في هذه المرحلة الخطيرة والحرجة يحتاج إلى قيادة جديدة ورؤية واضحة.

 وأشار نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد إلى أنه لديه أمل مع جميع الوفديين أن نعيد للوفد أمجاده لقيادة تيار وطني واضح وقوي يبدأ بإعادة البناء  الداخلي والإصلاح المؤسسي مرحلة جديدة تعتمد على أبناء الوفد وتعتمد على التنظيم المؤسسي واللائحي ، ويكون الجميع في حزب الوفد عضو فاعل وله دور بعيد عن الفردية والإنحيازية لفريق على حساب فريق آخر.

وأكد أن حزب الوفد للوفديين ونعيد بناء خطاب سياسي واضح محترم يليق بالوفد يتعلق ويعالج كل قضايا الوطن المهمة ، ونعيد بناء مؤسسات حزب الوفد مرة آخرى ونتلافى جميع المشاكل التي أدت إلى عرقلة مسيرة الوفد في الفترة الماضية.

وتقدم الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد، السبت الماضي، بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد، والتي ستجرى في الثلاثين من يناير الحالي.

وأكد الدكتور هاني سري الدين أنه سيطرح خلال أيام برنامجه على جموع الوفديين وأعضاء الجمعية العمومية ، موضحا أن البرنامج دعوة لبناء "الوفد المؤسسي" الذي تحكمه اللائحة لا الأهواء، تقوده الأفكار لا الأفراد، الذي يفتح أبوابه لجميع الوفديين دون إقصاء.

وقال "سري الدين"، إن الوفد الذي نحمله في قلوبنا، لم يكن يوما مجرد حزب سياسي، بل كان دوما ضميرا للأمة المصرية ودرعها القانوني والسياسي. 

وأضاف "أن العالم يتغير من حولنا ومصر تنتظر منا رؤية تليق بالقرن الحادي والعشرين، ولا يمكننا قيادة المستقبل بأدوات الماضي، ولا يمكننا استعادة ثقة الشارع ونحن مكلون بالانقسامات الداخلية".

ويستهدف البرنامج الانتخابي طرح رؤية تطوير شامل يحقق استدامة المؤسسية وضمان توافقها مع الأجيال القادمة.

وتتضمن ملامح برنامج الدكتور هاني سري الدين، تطوير لائحة الحزب سعيا ليصبح أكثر مؤسسية وديمقراطية، وهي خطوة إصلاحية ضرورية تركز على تطوير آليات العمل، وتوسيع المشاركة، وضمان الشفافية والمساءلة، وضمان تمثيل الشباب والمرأة في الهيئات القيادية ودعم اللامركزية.

ويركز البرنامج على تطوير وإصلاح المنظومة الإعلامية لحزب الوفد والمتمثلة في صحيفته اليومية، وموقعها الإلكتروني من خلال علاج كافة المشكلات المالية التي تواجهها، وتحويلها إلى مؤسسة قوية وناجحة ومتطورة تستفيد من تطور التكنولوجيا، وتساهم في التعبير عن قضايا المصريين المعاصرة.

كما يشمل البرنامج إطلاق موقع إلكتروني لحزب الوفد، بهدف تعزيز التواصل بين كافة الأعضاء، وبين الوفد والمواطنين، وترسيخ مبادىء الحوار والشفافية، ومواكبة التحول الرقمي، والربط بين تاريخ الحزب وتطلعاته نحو المستقب لوإتاحة الفرصة أمام الشباب للتواصل والحوار.

ويعتبر برنامج "سري الدين" مركز دراسات الوفد ذراعا فكريا ومعرفيا أساسيا للحزب، وتبنى تطويره، ووضع لائحة تنظيمية له وتشكيل مجلس علمي من أكاديميين وخبراء ومتخصصين في مختلف الشئون في إطار الإلتزام بالرؤية العامة للوفد. ويستهدف المركز اعداد أوراق سياسات في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم دراسات داعمة لمواقف الحزب ورصد وتحليل التشريعات والسياسات العامة ومناقشة البدائل والمقترحات.

كما تتضمن ملامح البرنامج تطوير اللجان النوعية للحزب، والسعي لإنشاء لجان جديدة تواكب التحديات المعاصرة مثل التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وحماية البيئة، والاقتصاد الأخضر ، إلى جانب إنشاء معهد لاعداد القادة يعمل على تأهيل كوادر حزبية للعمل السياسي وتحمل المسئولية بما يضمن استدامة التجربة الديمقراطية.

وجدد البرنامج طرح فكرة حكومة الظل كوسيلة معارضة بناءه مهمتها تقديم حلول واقعية وصياغة سياسات بديلة قابلة للتنفذ على أرض الواقع.

الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد المرشح لرئاسة حزب الوفد انتخابات رئاسة حزب الوفد حزب الوفد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

ترشيحاتنا

منتخب كوت ديفوار

منافس مصر.. كوت ديفوار يواجه بوركينافاسو لحسم بطاقة ربع نهائي أمم أفريقيا

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يسعى للعودة للانتصارات أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

ميدو

ميدو: الزمالك لا يهتز بالأزمات.. ومن حق الجماهير معرفة حقيقة سحب أرض 6 أكتوبر

بالصور

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أجرأ فساتين لقاء الخميسي

بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي

ضبط 3 أطنان سلع و8 آلاف لتر صابون خلال حملات تموينية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة
أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة
أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة جديدة

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
مبكبكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد