اعتذار التشيك يُربك برنامج إعداد ناشئات وشابات اليد .. خطط بديلة للاتحاد

تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي اعتذارًا رسميًا من الاتحاد التشيكي عن عدم حضور منتخبي التشيك للشابات مواليد 2006 والناشئات مواليد 2008 إلى القاهرة، لخوض المباراتين الوديتين المقررتين يومي 7 و8 مارس الجاري، وذلك نظرًا للظروف الراهنة في المنطقة.

وكان من المنتظر أن تمثل المباراتان محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخبين، ضمن خطة الجهازين الفنيين للاحتكاك الدولي القوي قبل خوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل.

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد المصري لكرة اليد أنه تحرك على الفور لوضع ترتيبات بديلة، بما يضمن عدم تأثر برنامج الإعداد، والحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات.

وتشمل التحركات الجارية التنسيق لإقامة مباريات ودية دولية بديلة، أو تنظيم معسكرات مكثفة تتخللها مواجهات قوية مع منتخبات أو فرق ذات مستوى متميز، بما يحقق الهدف الفني المطلوب في هذه المرحلة المهمة من التحضير.

ويولي مجلس إدارة الاتحاد أهمية قصوى لمنتخبي الشابات والناشئات، في ظل الرهان على جيل واعد قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، وهو ما يفرض توفير أفضل سبل الإعداد قبل الاستحقاق العالمي المرتقب.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل البرنامج البديل، في إطار حرصه على استكمال خطة الإعداد بالشكل الأمثل، وضمان دخول المنتخبين بطولة العالم بأعلى درجات الاستعداد والطموح