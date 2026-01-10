تعليم مطروح : انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وسط أجواء منضبطة

انطلقت صباح اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وسط أجواء انضباطية ولم ي حدث ما يعكر صفو الامتحانات .

وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن انطلاق امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية شهد هدوء تاما وانضباطا محكما بكافة مدارس المحافظة .

واوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم ان 105753 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات بصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث فى اليوم الأول كذلك أدي طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد وسط متابعة مديري الإدارات التعليمية بكافة أرجاء مطروح.

وأكدت أنها اطمأنت منذ الصباح الباكر من خلال الاتصال بمديري الإدارات على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات النقل بصفة عامة وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ( إلكترونيا وورقيا ) فى كافة اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب

واشارت أن العملية الامتحانية انطلقت وفق إطارها الصحيح في ضوء حرص تعليم مطروح علي توافر المناخ التربوي المنضبط المناسب بكافة اللجان في أرجاء المحافظة وفقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم وتنفيذاً لتعليمات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعتمدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتائج مسابقات توجيه عام الاقتصاد المنزلي على مستوى المحافظة والخاصة بالمسابقات الوزارية وذلك تمهيداً لمشاركة الأعمال الفائزة للمراحل التعليمية الثلاث في المسابقة المركزية التي يتم تنظميها تحت إشراف مستشار المادة بالوزارة.

وأشادت وكيل الوزارة بمجهودات توجيه عام الاقتصاد المنزلي وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي خلال العام الدراسي الحالي مشيرة أن تلك المادة تعد ممارسة حياتية علي أرض الواقع تفيد الطالبات في حياتهن المستقبلية.

وطالبت مدير المديرية منال عصفور موجه عام المادة بضرورة الاستعداد الجيد وتدريب الطالبات واعدادهن بالشكل الذى يحقق معه الاستفاده القصوى لهن لتشريف مطروح بالحصول على أفضل المراكز المتقدمة وأيضا مواصلة العمل والأداء الفعال من أجل استمرار التفوق والتميز خلال المرحلة المقبلة.