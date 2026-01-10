قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفي بولاق الكرور قبل شهر رمضان
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
تعليم مطروح : انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وسط أجواء منضبطة

مدير تعليم مطروح تتابع سير الامتحانات
مدير تعليم مطروح تتابع سير الامتحانات

انطلقت صباح اليوم السبت  امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وسط أجواء انضباطية  ولم ي حدث ما يعكر صفو الامتحانات .

وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن انطلاق امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية شهد هدوء تاما وانضباطا محكما بكافة مدارس المحافظة .

واوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم ان 105753 طالبا وطالبة أدوا الامتحانات بصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث فى  اليوم الأول كذلك أدي طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد وسط متابعة مديري الإدارات التعليمية بكافة أرجاء مطروح.

 وأكدت أنها اطمأنت منذ الصباح الباكر من خلال الاتصال بمديري الإدارات على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات النقل بصفة عامة وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ( إلكترونيا وورقيا ) فى كافة اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب

واشارت  أن العملية الامتحانية انطلقت وفق إطارها الصحيح في ضوء حرص تعليم مطروح علي توافر المناخ التربوي المنضبط المناسب بكافة اللجان في أرجاء المحافظة وفقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب قائد الأقليم وتنفيذاً لتعليمات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعتمدت  نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتائج مسابقات توجيه عام الاقتصاد المنزلي على مستوى المحافظة والخاصة بالمسابقات الوزارية وذلك تمهيداً لمشاركة الأعمال الفائزة للمراحل التعليمية الثلاث في المسابقة المركزية التي يتم تنظميها تحت إشراف مستشار المادة بالوزارة.

وأشادت وكيل الوزارة بمجهودات توجيه عام الاقتصاد المنزلي وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي خلال العام الدراسي الحالي مشيرة أن تلك المادة تعد ممارسة حياتية علي أرض الواقع تفيد الطالبات في حياتهن المستقبلية.

وطالبت مدير المديرية  منال عصفور موجه عام المادة بضرورة الاستعداد الجيد وتدريب الطالبات واعدادهن بالشكل الذى يحقق معه الاستفاده القصوى لهن لتشريف مطروح بالحصول على أفضل المراكز المتقدمة وأيضا مواصلة العمل والأداء الفعال من أجل استمرار التفوق والتميز خلال المرحلة المقبلة.

