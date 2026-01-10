وسط أجواء هادئة.. مدير تعليم مطروح تتابع امتحانات صفوف النقل

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من المدارس التابعة لإدارة الضبعة التعليمية شرق المحافظة وسط أجواء هادئة وآمنة بحضور ثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي ووليد عليوة مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام.

حيث تفقدت وكيل الوزارة مسار امتحانات النقل في يومها الأول بمدارس الضبعة البحرية الابتدائية ومحمد خليل الابتدائية والضبعة الإعدادية بنات والثانوية بنات و أكدت خلال جولتها أن المديرية لا تدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه الدعم للإدارة المدرسية فى سبيل انتظام وضبط المنظومة التعليمية مشيدة بانضباط اللجان والتزام الطلاب أثناء أداء الامتحانات .

وأكدت أنها اطمأنت من خلال مديري الإدارات على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات النقل بصفة عامة وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ( إلكترونيا وورقيا ) فى كافة اللجان وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعتمدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح نتائج مسابقات توجيه عام الاقتصاد المنزلي على مستوى المحافظة والخاصة بالمسابقات الوزارية وذلك تمهيداً لمشاركة الأعمال الفائزة للمراحل التعليمية الثلاث في المسابقة المركزية التي يتم تنظميها تحت إشراف مستشار المادة بالوزارة.

وأشادت وكيل الوزارة بمجهودات توجيه عام الاقتصاد المنزلي وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي خلال العام الدراسي الحالي مشيرة أن تلك المادة تعد ممارسة حياتية علي أرض الواقع تفيد الطالبات في حياتهن المستقبلية.

وطالبت مدير المديرية منال عصفور موجه عام المادة بضرورة الاستعداد الجيد وتدريب الطالبات واعدادهن بالشكل الذى يحقق معه الاستفاده القصوى لهن لتشريف مطروح بالحصول على أفضل المراكز المتقدمة وأيضا مواصلة العمل والأداء الفعال من أجل استمرار التفوق والتميز خلال المرحلة المقبلة.