تحقيقات وملفات

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمحافظات

امتحانات النقل
امتحانات النقل
قسم المحافظات

انطلقت اليوم السبت،امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام  ٢٠٢٥-٢٠٢٦، لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية بالمحافظات.

الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام  ٢٠٢٥-٢٠٢٦ اليوم، لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وتخصصات التعليم والتدريب المزودج ومدارس التربية الخاصة ( صم وضعاف السمع وفصول المكفوفين )

وقد استقبلت اللجان وعددها نحو ٣٥٠ لجنةً موزعة على الإدارات التعليمية الخمس، نحو ٤٠ ألف طالبًا وطالبةً لأداء الامتحان، وسط أجواء من الانضباط والالتزام وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات أمام الطلاب.

من جانبه أشار الدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية و٥ غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات ورصد أية شكاوى أو معوقات والتعامل الفوري معها.

البحيرة

وقد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة البحيرة، صباح اليوم "السبت" الموافق 10 يناير وتستمر حتى الخميس 22 يناير الجاري بجميع المراحل التعليمية المختلفة، "صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والاعدادية المهنية، الصم وضعاف السمع، المكفوفين وصفوف النقل للمرحلة الثانوية".

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على جاهزية واستعداد جميع الإدارات التعليمية ولجان الامتحانات بكافة مدارس المحافظة، لاستقبال الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 م.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين لجان الامتحانات، مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس، وتطهير صفايات المطر وسحب تجمعات مياه الامطار بمحيط المدارس وإزالة أي تعديات أولًا بأول، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة.

وأكدت على توافر  زائرة صحية بجميع اللجان لمواجهة أي طارئ، إلى جانب توفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين والطلاب خلال فترة الامتحانات.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم والتصدي لكافة صور الغش.

اسوان

وانطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بمحافظة أسوان، حيث يؤدى 269 ألفا و705 طلاب وطالبات الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، وسط تعليمات مشددة بالتصدى لمحاولات الغش ومنع حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

وأكد محمود بدوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى بيان صحفى، أن الامتحانات تستمر حتى الخميس ١٥ يناير لصفوف التعليم العام، وحتى الأربعاء ٢١ يناير لبعض صفوف التعليم الفنى وفق الجداول المعتمدة.

وأشار، إلى أن عدد الطلاب ١٥٠ ألفًا و٣٤٣ تلميذًا بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، و٦٧ ألفًا و٩١٤ طالبًا بالصفين الأول والثانى الإعدادى، و١٧ ألفًا و١٦٧ طالبًا بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، إلى جانب ١٢١٧ طالبًا بمدارس التربية الخاصة، و٢٢٦٤ دارسًا بالتعليم المجتمعى، و٣٠ ألفًا و٨٠٠ طالب بصفوف نقل التعليم الفنى بمختلف أنظمته وشعبه.

وأوضح وكيل الوزارة أنه عُقدت سلسلة اجتماعات مع قيادات المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الاستعدادات، حيث جرى التشديد على الانتهاء من أعمال النظافة وفرش اللجان، وتجهيز قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، ودعم الكنترولات بكافة المستلزمات، مع التأكيد على أن تكون اللجان جيدة الإضاءة والتهوية.

امتحانات النقل اسوان البحيرة الفصل الدراسى الاول الوادي الجديد

