جولة مفاجئة لمدير تعليم جنوب سيناء على لجان امتحانات النقل بمدارس طور سيناء

تفقد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت 10 يناير، لجان امتحانات النقل بعدد من مدارس مدينة طور سيناء، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وخلال الجولة، وجّه مدير المديرية بضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والراحة داخل اللجان، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشملت الجولة التفقدية مدارس النصر للتعليم الأساسي، والزهراء للتعليم الأساسي، و30 يونيو للتعليم الأساسي، إلى جانب مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية بنين، حيث تابع سير اللجان، ومدى التزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكانت امتحانات النقل قد انطلقت اليوم للمواد الأساسية بمدارس تعليم جنوب سيناء.

وأكد عادل عتلم أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء مستعدة بالكامل لعقد امتحانات تتسم بالنزاهة والعدالة، مشددًا على عدم السماح بدخول المدارس أو لجان الامتحان بالهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا، مع الالتزام بالحضور بالزي المدرسي.

كما شدد على ضرورة الالتزام بجميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ويسر، مع التأكيد على تواجد الزائرات الصحيات والملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف، والالتزام بأعمال المراقبة والتصحيح وفق التعليمات المقررة.

وأوضح مدير تعليم جنوب سيناء أنه وجّه مديري الإدارات التعليمية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش أو إخلال بأمن اللجان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تطرأ.

وفي ختام تصريحاته، أشاد بجهود القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، ودورهم الفعّال في تحقيق الانضباط داخل اللجان، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع .