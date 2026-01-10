قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز أبو بكر علي غريب بالدائرة الثالثة البدرشين بالجيزة
بث مباشر | الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الـ27 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة مفاجئة لمدير تعليم جنوب سيناء على لجان امتحانات النقل بمدارس طور سيناء

مدير المديرية خلال جولته فى لجان الامتحانات
مدير المديرية خلال جولته فى لجان الامتحانات
ايمن محمد

تفقد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت 10 يناير، لجان امتحانات النقل بعدد من مدارس مدينة طور سيناء، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وخلال الجولة، وجّه مدير المديرية بضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والراحة داخل اللجان، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشملت الجولة التفقدية مدارس النصر للتعليم الأساسي، والزهراء للتعليم الأساسي، و30 يونيو للتعليم الأساسي، إلى جانب مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية بنين، حيث تابع سير اللجان، ومدى التزام الطلاب والملاحظين بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكانت امتحانات النقل قد انطلقت اليوم للمواد الأساسية بمدارس تعليم جنوب سيناء. 

وأكد عادل عتلم أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء مستعدة بالكامل لعقد امتحانات تتسم بالنزاهة والعدالة، مشددًا على عدم السماح بدخول المدارس أو لجان الامتحان بالهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا، مع الالتزام بالحضور بالزي المدرسي.

كما شدد على ضرورة الالتزام بجميع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ويسر، مع التأكيد على تواجد الزائرات الصحيات والملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كاف، والالتزام بأعمال المراقبة والتصحيح وفق التعليمات المقررة.

وأوضح مدير تعليم جنوب سيناء أنه وجّه مديري الإدارات التعليمية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش أو إخلال بأمن اللجان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي معوقات قد تطرأ.

وفي ختام تصريحاته، أشاد بجهود القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، ودورهم الفعّال في تحقيق الانضباط داخل اللجان، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع .

جنوب سيناء تعليم امتحانات النقل جولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

لميس الحديدي

لا وقت للمحبِطين.. لميس الحديدي تدعم منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

بيراميدز

موعد عودة بعثة بيراميدز من معسكر أبوظبي

منتخب مصر

منتخب مصر.. تاريخ استثنائي يزين سجلات كأس الأمم الأفريقية

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد