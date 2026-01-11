جنوب سيناء.. انقطاع الكهرباء 4 ساعات عن منطقتين بمدينة الطور غدًا



أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء عن فصل التيار الكهربائي غدًا الإثنين عن منطقتين بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة على شبكة الكهرباء.

وأوضح بيان هندسة الكهرباء أن مدة الانقطاع ستستمر 4 ساعات، تبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا، وتشمل منطقة الإيواء العاجل بتوشكى، ومنطقة إسكان البنك (27 عمارة)، بالإضافة إلى المحلات التجارية والمدارس الواقعة في نطاق هذه المناطق.

وناشدت هندسة كهرباء الطور المواطنين وأصحاب المنشآت الخدمية والتجارية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي في الموعد المحدد.