وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
محافظات

سادس جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة

ساندي رضا

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، الموافق 11 يناير، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال على حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، سادس جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الشاب أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة.

وتستمع المحكمة خلال جلستها اليوم، للطبيب المعالج للمجنى عليه بمستشفى رشيد، إبراهيم قبطان، ومدير المستشفى لسؤالهما هل الحالة كانت مستقرة أو تستدعي النقل لمستشفى آخر، واستدعاء أشقاء المجني عليه، لسؤالهم فيما أقروا خلال اللقاءات التليفزيونية عن نقل الحالة من المستشفى إلى مستشفى أخر.

وشهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، خلاص جلستها الماضية بتاريخ 16 ديسمبر، عرض فيديو الواقعة، وبعض اللقاءات التليفزيونية لأهلية المجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقي مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من فارس.ع.م، وآخر في ارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاقتران بجناية أخرى وهو الشروع في قتل أحمد الديباني.

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي منشأة البكاري

تهافت كبير من المهندسين على الترشح لانتخابات التجديد النصفي

الغرف السياحية: تشكيل لجنة الانضباط المهني لتعزيز الشفافية والأداء

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

