سادس جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، الموافق 11 يناير، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال على حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، سادس جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الشاب أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة.

وتستمع المحكمة خلال جلستها اليوم، للطبيب المعالج للمجنى عليه بمستشفى رشيد، إبراهيم قبطان، ومدير المستشفى لسؤالهما هل الحالة كانت مستقرة أو تستدعي النقل لمستشفى آخر، واستدعاء أشقاء المجني عليه، لسؤالهم فيما أقروا خلال اللقاءات التليفزيونية عن نقل الحالة من المستشفى إلى مستشفى أخر.

وشهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب بالبحيرة، أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، خلاص جلستها الماضية بتاريخ 16 ديسمبر، عرض فيديو الواقعة، وبعض اللقاءات التليفزيونية لأهلية المجني عليه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقي مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، وكشفت التحريات عن تورط كل من فارس.ع.م، وآخر في ارتكاب الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات الجريمة وأسبابها.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، وتحمل رقم كلي 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاقتران بجناية أخرى وهو الشروع في قتل أحمد الديباني.