استرداد 28 فدانا زراعيا و280 متر مباني أملاك دولة بالوادي الجديد

نفذت محافظة الوادي الجديد، في أول أيام انطلاق الموجة 28 من إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، 4 قرارات إزالة تعديات على أراض زراعية بمركزي الخارجة والفرافرة، والتي أسفرت عن استرداد مساحة 28 فدانا زراعيا و280 متر مباني.

يأتي ذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراض الدولة، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وقد أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق أعمال الأجهزة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة المخالفات.



إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأوضح المحافظ، أن الموجة تشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال الفترة من 10 يناير حتى 27 مارس 2026.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.