بإقبال جماهيري كبير.. تواصل عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال بمحافظة قنا

وسط إقبال جماهيري كبير، انطلقت أمس عروض مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» التابع لقطاع المسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، في ثاني محطاته لعام 2026 بمحافظة قنا، ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الخدمات الثقافية بالمحافظات، والوصول بالفنون إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتتواصل العروض من خلال تقديم الأيقونة المسرحية الخالدة «الليلة الكبيرة»، أحد أبرز الأعمال التراثية في المسرح المصري، لما تحمله من قيمة فنية وإنسانية راسخة، وقدرتها على مخاطبة مختلف الأعمار، وتقديم رسالة ثقافية بأسلوب بسيط وجاذب.

وقال محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، إن جولة العروض بمحافظة قنا تشمل عددًا من المواقع والقرى، في إطار خطة مدروسة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، موضحًا أن العروض تُقام وفق الجدول التالي: 10 يناير بقصر ثقافة قنا، 11 يناير بجمعية تنمية المجتمع بنقادة، 12 يناير بمركز شباب كوم الضبع – نقادة، 13 يناير بمركز شباب الظافرية بمركز قفط، و14 يناير بمركز شباب دندرة.

وأضاف الشرقاوي أن الجولة تشهد، بالتوازي مع العروض المسرحية، تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، تستهدف إقامة معارض فنية، ومعارض كتب، وتوزيع إصدارات الوزارة، إلى جانب ورش فنية، بما يسهم في تقديم تجربة ثقافية متكاملة للجمهور، ويعزز من دور المشروع كمنصة لنشر الوعي والإبداع في المجتمعات المحلية.