محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
منتجي الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار خلال الـ 14 يومَا الماضية
خطوة نحو النجمة الثامنة.. منتخب مصر في مهمة جديدة لخطف لقب أمم أفريقيا
شرط إلزامي لإصدار تأشيرة الحج 2026.. أماكن استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بإقبال جماهيري كبير.. تواصل عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال بمحافظة قنا

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

وسط إقبال جماهيري كبير، انطلقت أمس عروض مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» التابع لقطاع المسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، في ثاني محطاته لعام 2026 بمحافظة قنا، ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الخدمات الثقافية بالمحافظات، والوصول بالفنون إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتتواصل العروض من خلال تقديم الأيقونة المسرحية الخالدة «الليلة الكبيرة»، أحد أبرز الأعمال التراثية في المسرح المصري، لما تحمله من قيمة فنية وإنسانية راسخة، وقدرتها على مخاطبة مختلف الأعمار، وتقديم رسالة ثقافية بأسلوب بسيط وجاذب.

وقال محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع مسرح المواجهة والتجوال، إن جولة العروض بمحافظة قنا تشمل عددًا من المواقع والقرى، في إطار خطة مدروسة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، موضحًا أن العروض تُقام وفق الجدول التالي: 10 يناير بقصر ثقافة قنا، 11 يناير بجمعية تنمية المجتمع بنقادة، 12 يناير بمركز شباب كوم الضبع – نقادة، 13 يناير بمركز شباب الظافرية بمركز قفط، و14 يناير بمركز شباب دندرة.

وأضاف الشرقاوي أن الجولة تشهد، بالتوازي مع العروض المسرحية، تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية المتنوعة، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، تستهدف إقامة معارض فنية، ومعارض كتب، وتوزيع إصدارات الوزارة، إلى جانب ورش فنية، بما يسهم في تقديم تجربة ثقافية متكاملة للجمهور، ويعزز من دور المشروع كمنصة لنشر الوعي والإبداع في المجتمعات المحلية.

مسرح المواجهة والتجوال قطاع المسرح الفنان هشام عطوة الليلة الكبيرة

