الرجل غير المرأة.. أمل محسن تكشف سر فشل العلاقات الأسرية

كشفت الدكتورة أمل محسن، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية وعضو المجلس الأمريكي للمستشارين النفسيين، عن مقولة رمزية تؤكد اختلاف طبيعة الرجل عن المرأة، مشيرة إلى أهمية ترديد عبارة «الرجل مخلوق والمرأة مخلوق» كنوع من التذكير الذهني بأن لكل طرف تكوينه النفسي وطريقته الخاصة في التفكير والتعبير.

العلاقات الأسرية

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلاميين آية شعيب وشريف عبد البديع، مقدمي برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد أن السبب الرئيسي لفشل العديد من العلاقات الأسرية هو إصرار كل طرف على التعامل مع الآخر بالطريقة التي يحب بها هو أو يشعر بها، معتبرة أن هذا الأسلوب يؤدي إلى سوء فهم دائم بين الزوجين.

إدارة الحياة والتعامل مع المشاعر

وأكدت أن محاولة جعل الرجل يفكر أو يشعر مثل المرأة، أو العكس، أمر مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كلًا منهما بتكوين مختلف، ولكل طرف قوانينه النفسية وأسلوبه الخاص في إدارة الحياة والتعامل مع المشاعر.

وأضافت أن فكرة التعدد في حياة الرجل تعود إلى طبيعة طريقته في الحب والتعبير، مشيرة إلى أن قلب الرجل يتسع للحب ويعبر عنه بصدق، بحسب رؤيته الخاصة للعلاقات.

مفهوم الخيانة

وشددت الدكتورة أمل محسن على أن مفهوم الخيانة يُنظر إليه بشكل مختلف، موضحة أن المرأة ترتبط بعوامل النسب والرحم، وأن أي خروج عن القوانين التشريعية في هذا الإطار له تبعات دينية وأخلاقية جسيمة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقيم والضوابط التي تحفظ استقرار الأسرة والمجتمع.