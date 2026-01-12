قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

إيفلين متى: صناعة الملابس الجاهزة مفتاح التصدير وتوفير فرص عمل

ايفلين متي
ايفلين متي
حسن رضوان

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية وأكثرها قدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل سريعة ومستدامة، خاصة في ظل التوسع في المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن افتتاح مصنع «وامي فاشون» يعكس نجاح الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب للصناعة، وتوفير بنية تحتية متطورة تشجع على توطين الصناعات وزيادة المكون المحلي، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأكدت عضو لجنة الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الحوافز للصناعات التصديرية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وربط الصناعة بالتدريب الفني والتكنولوجي، لضمان استدامة النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتح خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "وامي فاشون" للملابس الجاهزة والمفروشات، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وأكد رئيس الوزراء، أن افتتاح هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ودعم الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أنه يعكس دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع المشروعات القادرة على المنافسة العالمية ورفع القيمة المضافة.

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت في جذب مشروعات رائدة في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يعزز الريادة المصرية ويرفع حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كثيفة العمالة توفر فرص عمل مستدامة وتدعم منظومة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.

وأضاف وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في استقطاب استثمارات نوعية تعمق التصنيع المحلي وتلبي احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية. 

وخلال الجولة التفقدية في أرجاء المصنع للتعرف على مختلف مكوناته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من  إسلام العشماوي، رئيس مجلس إدارة الشركة للملابس الجاهزة، الذي أوضح أن مصنع شركة "وامي فاشون" يختص بإنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات، ويقام على مساحة 2559 مترا مربعا، باستثمارات تقدر بـ  2.5 مليون دولار، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 6500 طن سنويًا، ويوفر 140 فرصة عمل مباشرة، و 75 فرصة عمل غير مباشرة، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بحجم العمالة إلى 650 عاملاً بحلول منتصف العام الجاري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من التوسعات، وذلك بما يسهم في تعزيز المشروعات كثيفة العمالة، ودعم التوظيف المباشر وغير المباشر.

