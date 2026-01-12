بيطري البحر الأحمر تنفذ حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة ضد السعار

نفّذت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملة ميدانية لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة رشا صلاح مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وفي استجابة سريعة لبلاغات المواطنين.

وشكّلت المديرية لجنة من إدارة الصحة العامة للحيوان، بقيادة الدكتور شنوده وليم، وبالتعاون مع جمعية «سوست» للرفق بالحيوان، لتنفيذ أعمال التعقيم للكلاب الضالة والحد من تكاثرها، إلى جانب تطعيم عدد منها ضد مرض السعار، في إطار الحرص على حماية صحة الإنسان والحيوان من مخاطر الأمراض المشتركة.

وأسفرت الحملة عن الإمساك بعدد 8 كلاب حرة، حيث تم التعامل معها طبيًا وفق المعايير البيطرية المعتمدة، وذلك في عدد من المناطق شملت:

منطقة الصوب الزراعية

منطقة مستشفى رويال

وأكدت مديرية الطب البيطري أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة مستمرة للتعامل الآمن والإنساني مع ظاهرة الكلاب الضالة، من خلال برامج التعقيم والتطعيم، بما يسهم في الحد من انتشار مرض السعار والحفاظ على الصحة العامة.

وشددت المديرية على استمرار الحملات الميدانية بجميع مناطق المحافظة، مع استقبال بلاغات المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، دعمًا لجهود الدولة في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.