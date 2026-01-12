قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب مرض شيرين عبد الوهاب
بعد فوز العميل السري بـ جولدن جلوب .. فرص الفيلم البرازيلي للتتويج بالأوسكار
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
محافظات

محافظ الإسكندرية: إزالة إشغالات الباعة الجائلين ومتابعة التزام المنشآت بمواعيد الغلق

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بإزالة ورفع إشغالات الباعة الجائلين ومتابعة التزام المنشآت بمواعيد الغلق المقررة ترشيدا لاستهلاك الطاقة، وفرض الانضباط وسيادة القانون.


وذكر حي وسط، قيام إدارات الحي بتنفيذ حملة توجهت بالتنسيق مع وحدة مرافق وسط، لشوارع "سعد وصفية زغلول والغرفة التجارية والمينا الشرقية البوستة القديم"، وأسفرت عن غلق وتشميع 7 منشآت مخالفة لمواعيد العمل، ورفع 290 إشغال، وتحصيل مبلغ 10.500 جنيه غرامات فورية لكافيهات ومحال تجارية لوضع إشغالات بالطريق العام .


واستهدفت حملة حي أول المنتزة، شارع 45 قبلي ومتفرعاته الجانبية، وتم تحصيل 10 آلاف جنيه غرامات فورية من المخالفين لمواعيد الغلق الرسمية، وغلق وتشميع مقهي مخالف، والتحفظ على 45 حالة إشغال وهالك، حرصًا على تحقيق الانضباط العام.


وتابع حي ثان المنتزة، إزالة فروشات وإشغالات الباعة الجائلين والتعديات بشارع النبوي المهندس، والتحفظ على 38 حالة إشغال متنوعة وإزالة الحواجز وتسيير الحركة.


وأغلق حي غرب، 3 منشآت متعددة النشاط مخالفة للمواعيد وفرض غرامات على منشآت أخرى بقيمة 3 آلاف جنيه، ورفع 60 حالة إشغال.
 

